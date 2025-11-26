FREEMAIL
ŠOK U OSIJEKU /

Hrvatica ostala bez 60 tisuća eura: Muke su počele nakon što je instalirala dvije aplikacije

Hrvatica ostala bez 60 tisuća eura: Muke su počele nakon što je instalirala dvije aplikacije
Foto: Shutterstock

Policija građane poziva da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama

26.11.2025.
12:55
Hina
Shutterstock
Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 73-godišnju Osječanku nagovorio na instaliranje aplikacija na mobitel, nakon čega je s njenog bankovnog računa "skinuo" više od 60 tisuća eura, izvijestila je policija u srijedu.

Oštećena 73-godišnjakinja iz Osijeka prije nekoliko dana, na nagovor nepoznate osobe, na svoj je mobitel instalirala dvije aplikacije za daljinsko upravljanje. 

Apel policije 

Tako je omogućila nepoznatom počinitelju pristup podatcima mobilnog bankarstva, bankovnih kartica i bankovnih računa, nakon čega joj je s računa bez njezinog znanja ili odobrenja povučeno 60.200 eura.

U policiji ističu kako rade na utvrđivanju identiteta počinitelja, a s obzirom na učestalost takvih prevara, pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama.  

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

