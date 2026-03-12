FREEMAIL
PIROTEHNIKA I RASIZAM /

HNS kaznio Hajduk i Dinamo nakon derbija: Iznosi su ogromni

HNS kaznio Hajduk i Dinamo nakon derbija: Iznosi su ogromni
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kazne su izrečene i nakon drugih utakmica kola

12.3.2026.
18:31
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Disciplinski sudac Hrvatski nogometni savez objavio je odluke o kaznama nakon utakmica 25. kola SuperSport HNL. Klubovi su dobili detaljna obrazloženja, a na službenim stranicama HNS-a objavljen je i pregled sankcija po vrstama prekršaja.

Najveće kazne izrečene su nakon derbija između Hajduka i Dinama odigranog 8. ožujka. Hajduk je zbog korištenja pirotehnike kažnjen s 25.000 eura, a dodatnih 10.000 eura mora platiti zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja, što ukupno iznosi 35.000 eura.

Istim ukupnim iznosom kažnjen je i Dinamo. Zagrepčani su dobili 28.000 eura kazne zbog pirotehnike te još 7.000 eura zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije.

Kazne su izrečene i nakon drugih utakmica kola. NK Istra 1961 je zbog pirotehnike na susretu protiv Osijeka kažnjena s 800 eura.

Na utakmici Vukovara i Rijeke također su zabilježeni pirotehnički prekršaji pa je domaći klub kažnjen sa 700 eura, dok će Rijeka platiti 800 eura.

DinamoHajdukDerbiPirotehnikaKazne
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
