Napad djevojke na Filipinca zgrozio strane radnike: 'Ponekad nas djeca od 14 godina zlostavljaju'

Vrijeđala ga je i ponižavala, brutalno udarala dok je ležao, a sve su prolaznici mirno gledali. Sve je to prikazano na snimci koja je posljednjih dana zgrozila javnost. Iako se nagađalo da je povod za divljaštvo bio pokušaj krađe torbice, istraga je pokazala da za to dokaza nema, pa je agresivna djevojka uhićena.

Nasilnica koja je tukla i vrijeđala Filipinca otprije je poznata policiji. Ako se napad kvalificira kao nasilničko ponašanje prijeti joj do tri godine zatvora

To se večeras i dogodilo, policija je kazneno prijavila 21-godišnju djevojku zbog nasilničkog ponašanja. 37-godišnjeg Filipinca udarala je rukama i nogama po glavi i tijelu.

"Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu", priopćili su iz PU zagrebačke.

Napadi na strane radnike sve češći

Napad na Filipinca, koji je u Zagrebu bio turistički, uznemirio je i šokirao cijelu zajednicu.

"Pogledao sam video, iskorisio google translate da mi prevede naslove i kad sam sve to vidio, bio sam baš tužan", rekao je Rudy Labata, Filipinac u Zagrebu.

Nažalost, napadi na strane radnike nisu rijetkost. U Direktu smo izvještavali o više slučajeva. I današnji sugovornici potvrđuju nam da imaju sve više problema s djecom i mladima koji ih sve češće vrijeđaju i napadaju.

"Ponekad nas djeca od 14/15 godina zlostavljaju. Nekad nam uzimaju hranu iz torbi. Jedno dijete dođe sprijeda pristojno, drugo s leđa je grubo i napadne nas s leđa", rekao je Adyta iz Nepala.

"Dobio sam udarac u glavu. I kad vozim znaju mi lupati u bicikl. Tri puta sam bio napadnut", rekao je Krishp iz Nepala.

'Strani radnici su lake mete'

Zašto su baš mladi agresivni prema strancima pitali smo sociologa Ivana Perkova. Istraživanje koje je radio na stranim dostavljačima i taksistima pokazalo je da su mete zato što mladi misle da neće tražiti zaštitu.

"Gdje se opet biraju strani radnici u ovom slučaju kao vrlo lake mete jer te maloljetničke bande i općenito nasilnici su u pravilu kukavice koje napadaju uvijek one najslabije u društvu i za koje misle da nemaju zaštitu", rekao je Perkov.

Mlade na nasilje potiču i društvene mreže na kojima se informiraju, a koje potiču agresivno ponašanje i širenje mržnje.

"Upadaju u tzv. vrtloge i komore jeke u kojima se njihovo ekstremno stajalište počinje činiti normalno jer stalno nailaze na njega jer ih algoritmi u tom smislu usmjeravaju", rekao je Perkov.

Tomašević osudio napad

Mnogi napadi se ne prijavljuju pa je teško voditi statistiku, no policija je dosad riješila veliki broj prijavljenih. Gradonačenik poručuje da to očekuje i dalje.

"Osuđujem svako nasilje i očekujem da policija razjasni okolnosti što se tu točno dogodilo", rekao je Tomislav Tomašević.

Djevojka je navodno žrtvu napala nakon što je izašao iz kluba, i to iz čista mira. Je li napad bio potaknut rasizmom teško je utvrditi, no kako god bilo, poražavajuće je da očevici nisu reagirali.

"Promatrači koji u sve više takvih situacija snimaju umjesto da pomognu osobi u nevolji to je zbilja zabrinjavajuće i mislim da trebamo s takvim primjerima u škole i da pokušamo postići da mladi ljudi shvate da to nije normalno", rekao je Perkov.

'Osjećam se sigurno'

I Rudy je imao jedno negativno iskustava, ali u Zagrebu u kojem živi već dvije godine osjeća se sigurno i ljudi ga dobro tretiraju.

"Nekad hodam po gradu u 2 ujutro ili u jedan poslije ponoći po Jarunu na putu doma i osjećam se sigurno. U dva u noći mogu hodati sam", rekao je Rudy, Filipinac u Zagrebu.

Većina stranih radnika s kojima smo razgovarali s Hrvatima imaju lijepa iskustva. Ipak, malom broju nasilnika koji ih vrijeđaju, tuku i ponižavaju treba jasno reći - ovo nije normalno ponašanje. Da ponovimo - ovo nije prihvatljivo.