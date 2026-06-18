Atraktivna navijačica Zmajeva podijelila snimke navijačke groznice uoči duela sa Švicarskom

Nakon što je tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Torontu privukla pažnju kamera i u kratkom roku postala viralna na društvenim mrežama, atraktivna bosanskohercegovačka navijačica Emina Dedić ponovno je u fokusu javnosti uoči susreta BiH i Švicarske.

Oglasila se iz dalekog Los Angelesa i za naš portal snimila isječke navijačkog ludila i atmosfere uoči večerašnje utakmice. Podsjetimo, utakmica između BiH i Švicarske počinje večeras u 21 sat, a sve u vezi Svjetskog prvenstva pogledajte OVDJE.

U videozapisima vidi se (i čuje) da bosanskohercegovački navijači nimalo ne štede energiju. Pjeva se, pleše, kliče i raduje. Posebno je zanimljivo to da umjesto navijačkih pjesama, navijači plešu narodno kolo uz narodnu tradicionalnu glazbu.

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U čast preminulom voljenom pjevaču Halidu Bešliću, puštena je njegova pjesma "Romanija", na koju su svi uglas pjevali.

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Postala 'zvijezda' preko noći

Emina Dedić isprva nije bila ni svjesna da su njezine fotografije postale viralne. Kao što je kazala u intervjuu za Net.hr., tek kasnije počela je dobivati poruke prijatelja i obitelji koji su ju obavijestili da se njezine fotografije i snimke šire društvenim mrežama.

“Iskreno, sve se dogodilo jako iznenada. Taj dan sam imala odličan provod na utakmici i nisam stalno bila na mobitelu, pa uopće nisam bila svjesna što se događa”, rekla je.

Foto: Instagram

Emina s ponosom ističe svoje domoljublje, a to spaja s modnim znanjem. Posebnu pažnju na tribinama privukle su njezine kombinacije u bojama Bosne i Hercegovine.

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Sve kombinacije su unaprijed isplanirane. Volim razmišljati o outfitima i uskladiti ih s atmosferom i prigodom”, otkrila je.

Navijači Zmajeva pod adrenalinom

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati najbolju moguću podršku, barem ako je suditi prema snimkama zgodne navijačice Emine, koja je kamerom uhvatila simpatične i živopisne trenutke navijačkog žara.

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