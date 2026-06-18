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IZ LOS ANGELESA /

Atraktivna navijačica Zmajeva podijelila snimke navijačke groznice uoči duela sa Švicarskom

Atraktivna navijačica Zmajeva podijelila snimke navijačke groznice uoči duela sa Švicarskom
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Foto: Emina Dedić

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati najbolju moguću podršku, barem ako je suditi prema ovim prizorima

18.6.2026.
20:20
Hot.hr
Emina Dedić
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Nakon što je tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade na Svjetskom prvenstvu u Torontu privukla pažnju kamera i u kratkom roku postala viralna na društvenim mrežama, atraktivna bosanskohercegovačka navijačica Emina Dedić ponovno je u fokusu javnosti uoči susreta BiH i Švicarske.

Oglasila se iz dalekog Los Angelesa i za naš portal snimila isječke navijačkog ludila i atmosfere uoči večerašnje utakmice. Podsjetimo, utakmica između BiH i Švicarske počinje večeras u 21 sat, a sve u vezi Svjetskog prvenstva pogledajte OVDJE

U videozapisima vidi se (i čuje) da bosanskohercegovački navijači nimalo ne štede energiju. Pjeva se, pleše, kliče i raduje. Posebno je zanimljivo to da umjesto navijačkih pjesama, navijači plešu narodno kolo uz narodnu tradicionalnu glazbu. 

U čast preminulom voljenom pjevaču Halidu Bešliću, puštena je njegova pjesma "Romanija", na koju su svi uglas pjevali. 

Postala 'zvijezda' preko noći

Emina Dedić isprva nije bila ni svjesna da su njezine fotografije postale viralne. Kao što je kazala u intervjuu za Net.hr., tek kasnije počela je dobivati poruke prijatelja i obitelji koji su ju obavijestili da se njezine fotografije i snimke šire društvenim mrežama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emina Dedic (@official_emina)

“Iskreno, sve se dogodilo jako iznenada. Taj dan sam imala odličan provod na utakmici i nisam stalno bila na mobitelu, pa uopće nisam bila svjesna što se događa”, rekla je. 

Atraktivna navijačica Zmajeva podijelila snimke navijačke groznice uoči duela sa Švicarskom
Foto: Instagram

Emina s ponosom ističe svoje domoljublje, a to spaja s modnim znanjem. Posebnu pažnju na tribinama privukle su njezine kombinacije u bojama Bosne i Hercegovine.

Sve kombinacije su unaprijed isplanirane. Volim razmišljati o outfitima i uskladiti ih s atmosferom i prigodom”, otkrila je. 

Navijači Zmajeva pod adrenalinom

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati najbolju moguću podršku, barem ako je suditi prema snimkama zgodne navijačice Emine, koja je kamerom uhvatila simpatične i živopisne trenutke navijačkog žara. 

 

Svjetsko PrvenstvoUtakmicaBosna I HercegovinaNavijačica
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