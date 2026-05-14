Odvjetnik djevojke koja je napala Filipinca u centru Zagreba: 'Rastresena je, jako teško sve podnosi'

Napad na filipinskog državljanina u centru Zagreba, koji su prolaznici snimali, dobio je sudski epilog.

Nakon što se na društvenim mrežama proširila uznemirujuća snimka incidenta, zagrebačka policija podnijela je kaznenu prijavu, a osumnjičena djevojka je uhićena.

Riječ je o Mateji O. kojoj je danas sud odredio istražni zatvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Njezin odvjetnik otkrio detalje

Njezin odvjetnik Ivan Bandić predložio je određivanje mjera opreza umjesto pritvora, no sudac istrage taj prijedlog nije prihvatio. Bandić je rekao kako se tijekom ispitivanja branila šutnjom.

"Dosta je rastresena i jako teško sve podnosi. Riječ je o djevojci, vrlo je mlada, nema još ni 21 godinu", izjavio je odvjetnik nakon ročišta.

Podsjetimo, napad se dogodio 2. svibnja oko četiri sata ujutro na raskrižju Ilice i Tomićeve ulice u Zagrebu.

Prema policijskom priopćenju, osumnjičena je muškarca rukama i nogama udarala po glavi i tijelu te ga "nasiljem i iživljavanjem dovela u ponižavajući položaj na javnom mjestu".

Snimka napada proširila se mrežama

Uznemirujuća snimka napada ubrzo se proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako djevojka napada muškarca, izbija mu mobitel iz ruke, ruši ga na tlo i nastavlja ga udarati dok se on ne brani niti uzvraća udarce.

Policija je osumnjičenu uhitila u utorak navečer nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja.

Motiv sukoba, kao ni težina ozljeda koje je zadobio napadnuti muškarac, zasad nisu poznati. Prema dostupnim informacijama, Filipinac je u Zagrebu boravio turistički.