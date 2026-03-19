Dronovi iznad vojne baze u kojoj žive dva Trumpova ključna čovjeka: 'Ne znamo čiji su'

Američki dužnosnici uočili su neidentificirane dronove iznad vojne baze Fort Lesley J. McNair u Washingtonu u kojoj žive državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth, doznaje u četvrtak Washington Post (WP), koji se poziva na tri osobe upoznate sa situacijom.

"Vojska pomnije prati potencijalne prijetnje zbog povišene razine pripravnosti dok SAD i Izrael napadaju Iran", naveo je visoki dužnosnik administracije. Dodaje da se tijekom jedne noći u posljednjih desetak dana iznad baze pojavilo više dronova, nakon čega su pojačane sigurnosne mjere, a sazvan je i sastanak u Bijeloj kući.

Dvije od tri osobe s kojima je WP razgovarao kazale su da dužnosnici još uvijek nisu utvrdili odakle su dronovi došli. Izvori navode da se razmatra o tome da se Rubija i Hegsetha premjesti na neku drugu lokaciju, no visoki dužnosnik napominje da još nisu donijeli tu odluku.

Razina 'Charlie' u dvije baze

Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell odbio je komentirati dronove - navodi da ne može komentirati kretanje ministra iz sigurnosnih razloga, a ocjenjuje da je izvještavanje o tome neodgovorno. Ministarstvo vanjskih poslova (State Department) nije odgovorilo na zahtjeve za komentar.

Podsjetimo, pojava dronova nad Washingtonom dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Države izdale globalno sigurnosno upozorenje za diplomatska predstavništva u inozemstvu i uvela pojačane mjere sigurnosti u nekoliko baza diljem zemlje.

Tako su Zajednička baza McGuire-Dix-Lakehurst u New Jerseyju i zračna baza MacDill na Floridi podigle razinu zaštite na oznaku "Charlie". Riječ je o razini koja označava da zapovjednik posjeduje obavještajne podatke koji ukazuju na to da su mogući napad ili opasnost. Jedina viša razina uzbune je "Delta", koja se proglašava kada je napad već izvršen ili se očekuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump komentirao ostavku svog čovjeka za antiterorizam, za NATO poručio: 'Čine vrlo glupu grešku'