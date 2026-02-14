Pripremite vrt i balkon za proljeće: Ove ključne poslove trebate obaviti u veljači

Veljača je mjesec u kojem iskusni vrtlari već započinju s pripremama za novu sezonu. Iako hladno vrijeme i prazne gredice ne daju naslutiti što slijedi, upravo se sada planiraju vrtovi i balkoni koji će u proljeće oživjeti.

Veljača nije vrijeme čekanja, već pametnog planiranja i manjih zahvata koji kasnije olakšavaju sav posao. Bilo da je riječ o povrtnjaku, cvjetnjaku ili nekoliko tegli na balkonu, ono što se učini u ovom razdoblju često ima velik utjecaj na uspjeh uzgoja, piše House and Garden.

Foto: Shutterstock

Priprema tla i gredica

Prvi korak prema uspješnoj sezoni je briga o tlu. Prije bilo kakvih radova, provjerite stanje zemlje. Ako je tlo smrznuto ili previše mokro te se lijepi za alat, strpite se. Obrada takvog tla može uništiti njegovu finu strukturu i dovesti do zbijanja. Iskoristite suhe dane za uklanjanje ostataka prošlogodišnjih biljaka i korova.

Gornji sloj tla lagano prorahlite vilama kako biste ga prozračili i omogućili mu da se brže zagrije. Veljača je idealno vrijeme za obogaćivanje tla zrelim kompostom ili organskim gnojivom. Time ćete nahraniti mikroorganizme i probuditi tlo iz zimskog sna, stvarajući plodnu bazu za nove biljke.

Pametno planiranje za bogat urod

Dobar plan je pola posla, a zima je savršeno vrijeme da ga bez žurbe osmislite. Uzmite papir i olovku te skicirajte svoje gredice ili raspored tegli na balkonu. Prisjetite se što ste gdje sadili prošle godine i isplanirajte plodored. Naime, sadnja biljaka iz iste porodice, poput rajčice i paprike, na istom mjestu iz godine u godinu iscrpljuje tlo i povećava rizik od bolesti.

Istražite i principe dobrosusjedskih odnosa među biljkama, gdje jedne vrste štite druge od nametnika ili im poboljšavaju rast. Prije nego što naručite novo sjeme, provjerite klijavost starog. Nekoliko sjemenki stavite na vlažnu vatu; ako ne proklijaju unutar desetak dana, vrijeme je za nabavu svježih zaliha.

Što se sije u zatvorenom?

Dok vani još vlada zima, na prozorskim daskama može početi bujati život. Veljača je idealno vrijeme za sjetvu kultura kojima treba više vremena da se razviju prije presađivanja na otvoreno. Paprike, patlidžani i rajčice prvi su na popisu jer im je potreban dug i topao period rasta. Posijte ih u kvalitetan supstrat u manje posude ili kontejnere za presadnice.

Za uspješno klijanje ključna je toplina pa im osigurajte temperaturu između 20 i 25 stupnjeva, a pomoći može i grijaća podloga. Jednako je važno i svjetlo. Kako bi biljčice bile snažne, a ne izdužene i slabe, potrebno im je najmanje dvanaest sati svjetla dnevno. Uz povrće, sada je vrijeme i za sjetvu nekih vrsta cvijeća i začinskog bilja poput bosiljka, lavande ili peršina.

Foto: Shutterstock

Vrtlarenje na balkonu

Za vrtlarenje na balkonu vrijede ista pravila, ali uz nekoliko specifičnosti. Odabir posuda je presudan. Za plodno povrće poput rajčica ili paprika birajte tegle zapremnine najmanje dvadeset litara. Za salate, rotkvice i začinsko bilje bit će dovoljne i pliće žardinjere.

Ne zaboravite na drenažu; na dno svake posude stavite sloj šljunka ili glinenih kuglica kako biste spriječili zadržavanje vode i truljenje korijena. Koristite isključivo kvalitetan supstrat za tegle jer je on prozračan, hranjiv i steriliziran. Balkoni su idealni za vertikalno vrtlarenje, stoga iskoristite zidove za police ili viseće tegle i maksimalno iskoristite ograničen prostor. Imajte na umu da su biljke u teglama osjetljivije na mraz jer se zemlja u njima brže smrzava pa ih tijekom hladnih noći zaštitite agrotekstilom.

Ostali važni zadaci

Osim pripreme tla i sjetve, veljača donosi i druge važne vrtlarske poslove. Sada je pravo vrijeme za orezivanje voćaka poput jabuka i krušaka te bobičastog voća, ali to obavite prije nego što pupovi počnu bubriti.

Očistite, naoštrite i dezinficirajte sav vrtlarski alat kako biste spriječili širenje bolesti. Provjerite i uskladištene gomolje dalija ili drugih ljetnih cvjetnica te uklonite sve oštećene ili trule dijelove.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Neispravne grijalice, jakne s opasnim kemikalijama: Sniženi proizvodi krše propise