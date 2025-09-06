Publika na nogama: Abramović krošeima potresao Grabowskog

odlična spojka /

Jedna od najuzbudljivijih borbi večeri na programu je između Tirielu Luki Abramoviću i njegovom protivniku, poljskom borcu Patryku Grabowskom. Od samog početka bilo je jasno da nas čeka pravi obračun, a Abramović je već u ranoj fazi meča pokazao koliko može biti opasan.

S dva snažna desna krošea uzdrmao je poljskog teškaša i dao do znanja koliko se od njega očekuje u nastavku karijere. Publika je prepoznala trenutak – Arena je eruptirala i pokazala da hrvatski borac uživa sve veću podršku.