Publika na nogama: Abramović krošeima potresao Grabowskog

Jedna od najuzbudljivijih borbi večeri na programu je između Tirielu Luki Abramoviću i njegovom protivniku, poljskom borcu Patryku Grabowskom. Od samog početka bilo je jasno da nas čeka pravi obračun, a Abramović je već u ranoj fazi meča pokazao koliko može biti opasan.

S dva snažna desna krošea uzdrmao je poljskog teškaša i dao do znanja koliko se od njega očekuje u nastavku karijere. Publika je prepoznala trenutak – Arena je eruptirala i pokazala da hrvatski borac uživa sve veću podršku.

6.9.2025.
20:43
