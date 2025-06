Dinamo ima priliku izravno ući u Ligu prvaka ako osvoji naslov, evo kako stoji na trenutnoj listi

Ako osvajač Lige prvaka bude momčad koja je već kroz prvenstvo osigurala nastup u Ligi prvaka za sljedeću sezonu. što je za očekivati, jedno izravno mjesto dodjeljuje se prvaku s najboljim europskim koeficijentom.

Dinamo je bio u toj borbi prošle sezone, ali na kraju je Olympiacos završio ispred, ali niti to nije bilo bitno jer Dinamo nije osvojio HNL. Ove sezone, Dinamo tu utrku kreće na šestom mjestu. Ispred njega su Rangers na prvom mjestu, zatim Olympiacos, Bodo/Glimt, Copenhagen i Salzburg. Dinamo dakle mora navijati protiv tih pet ekipa, bilo u europskim natjecanjima kako ne bi napredovao njihov koeficijent, bilo u domaćem prvenstvu kako bi ostali bez naslova.

📊 Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 will start the 2025/26 season on pole position in the race for direct 🔵 UCL entry in the summer of 2026 as 🔵 UCL title-holder replacements.



If Rangers don't win 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 league, Olympiacos 🇬🇷 and Bodø/Glimt 🇳🇴 are waiting close behind.



📈📉 All teams can increase… pic.twitter.com/Y8WsnWbtcn