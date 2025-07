Objavljen prva verzija rasporeda za Los Angeles 2028: Jedna velika promjena

Organizatori Olimpijskih igara 2028. u Los Angelesu u ponedjeljak su objavili prvu verziju rasporeda natjecanja u kojem su, suprotno tradiciji, atletska natjecanja stavljena u prvi, a plivačka u drugi tjedan.

Unatoč toj promjeni, organizatori su potvrdili da će "ostati dosljedni tradiciji" te da će maratonske utrke biti održane tijekom završnog vikenda Igara.

Prvo natjecanje u kojem će se dijeliti odličja bit će održano na poznatoj plaži u Veniceu, a radi se o triatlonskoj utrci.

Atletska natjecanja će biti održana na stadionu LA Memorial Coliseum, koji će 14. srpnja, zajedno sa stadionom SoFi u Inglewoodu, domom NFL momčadi LA Chargers i LA Rams, biti mjesto održavanja svečanog otvaranja Igara, dok će svečano zatvaranje biti održano samo na Coliseumu 30. srpnja.

Naime, SoFi stadion će u drugom tjednu, prema riječima organizatora, "postati najveće plivačko borilište u povijesti Olimpijskih igara", s rekordnih 38.000 dostupnih mjesta za gledatelje.

'Ne možemo biti uzbuđeniji'

"Trenutačno smo tri godine udaljeni od otvaranja Olimpijskih igara 2028. na stadionu LA Memorial Coliseum i ponosna sam što će se prva medalja dodijeliti na legendarnom Venice Beachu," izjavila je gradonačelnica Los Angelesa Karen Bass u ponedjeljak.

"Ne možemo biti uzbuđeniji što obilježavamo ovaj trenutak točno tri godine prije trećih Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028.," rekao je Reynold Hoover, glavni izvršni direktor projekta LA28.

Los Angeles je prethodno bio domaćin Olimpijskih igara 1932. i 1984. Bit će to i prve Ljetne OI na tlu Sjedinjenih Američkih Država nakon Igara u Atlanti 1996.

