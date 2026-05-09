Pogledajte novu sjajnu asistenciju Kramarića: Samo su dvije legende ispred njega

Andrej Kramarić nastavlja briljirati u Bundesligi, a novom asistencijom stigao je do novih fenomenalnih brojki.

Hoffenheim je doma svladao Werder 1:0, a Krama ja sjajno asistirao za gol Tourea u 26. minuti utakmice. Asistencija OVDJE.

Andrej je tako po peti put probio granicu od 20 uplitanja u golove u jednoj sezoni Bundeslige (14G 6A). Od početka detaljnog prikupljanja podataka 2004./05., samo su Robert Lewandowski (11) i Thomas Müller (9) to postigli u više sezona.

20 - Zum fünften Mal knackt Andrej Kramaric in einer BL-Saison die Marke von 20 Torbeteiligungen (14T 6A) - seit det. Datenerfassung 2004/05 gelang dies nur Robert Lewandowski (11) und Thomas Müller (9) in mehr Saisons. Kontinuität. pic.twitter.com/49G4vGeUf5 — OptaFranz (@OptaFranz) May 9, 2026

Fantastičan je kontinuitet Kramarića u jednoj od najjačih ligi svijeta, a njegov status u Hoffenheimu je odavno legendarni.

Važna je to pobjeda Hoffenheima na mogućem putu prema Ligi prvaka iduće sezone. Kolo prije kraja Hoffenheim je peti s istim brojem bodova kao četvrti Stuttgart. Iza njih s tri boda manje je Bayer koji je ove subote poražen baš kod Stuttgarta 1-3 i trenutačno je šesti.

U posljednjem kolu Hoffenheim gostuje u Moenchengladbachu, Bayer pred svojim navijačima igra protiv Hamburga, dok Stuttgart odlazi u goste kod Eintrachta.

