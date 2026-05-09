KAKAV MAJSTOR

Pogledajte novu sjajnu asistenciju Kramarića: Samo su dvije legende ispred njega

Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

9.5.2026.
17:36
Sportski.net
Andrej Kramarić nastavlja briljirati u Bundesligi, a novom asistencijom stigao je do novih fenomenalnih brojki. 

Hoffenheim je doma svladao Werder 1:0, a Krama ja sjajno asistirao za gol Tourea u 26. minuti utakmice. Asistencija OVDJE

Andrej je tako po peti put probio granicu od 20 uplitanja u golove u jednoj sezoni Bundeslige (14G 6A). Od početka detaljnog prikupljanja podataka 2004./05., samo su Robert Lewandowski (11) i Thomas Müller (9) to postigli u više sezona. 

Fantastičan je kontinuitet Kramarića u jednoj od najjačih ligi svijeta, a njegov status u Hoffenheimu je odavno legendarni. 

Važna je to pobjeda Hoffenheima na mogućem putu prema Ligi prvaka iduće sezone. Kolo prije kraja Hoffenheim je peti s istim brojem bodova kao četvrti Stuttgart. Iza njih s tri boda manje je Bayer koji je ove subote poražen baš kod Stuttgarta 1-3 i trenutačno je šesti.

U posljednjem kolu Hoffenheim gostuje u Moenchengladbachu, Bayer pred svojim navijačima igra protiv Hamburga, dok Stuttgart odlazi u goste kod Eintrachta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
