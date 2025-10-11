Marko Petrić iz serije 'Sjene prošlosti' postao tata: Djevojčici nadjenuli zanimljivo ime

Poznata hrvatska plesačica Tina Walme Petrić (34) i glumac Marko Petrić (38), zvijezda RTL-ove serije ''Sjene prošlosti'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, na Instagramu su podijelili najsretniju vijest - postali su roditelji. Sretni par s pratiteljima je podijelio da je dobio djevojčicu kojoj su nadjenuli ime Lily.

Uz objavu gdje su kao lokaciju naveli Petrovu bolnicu u Zagrebu, kratko su napisali "Lily'' i time otkrili koje su ime nadjenuli svojoj djevojčici.

Tina Walme Petrić vijest o trudnoći objavila na Majčin dan

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Pratitelji i brojni kolege iz javnog života uputili su im najljepše želje, među kojima je bila i čestitka hrvatske glumice Anje Šovagović Despot (62) koja je komentirala: "Divno."

Podsjetimo da je poznati par u braku od rujna 2023. godine, a vijest o trudnoći podijelili su simbolično na Majčin dan u svibnju ove godine. Marko je nedavno u intervjuu za RTL.hr istaknuo koliko ga roditeljstvo veseli.

"To me jako veseli. To je možda najvrjednija i najvažnija stvar koja mi se u životu događa", izjavio je glumac. Iako supružnici inače ne govore puno o svojoj vezi i čuvaju privatnost, povremeno dijele zajedničke fotografije na društvenim mrežama i pokazuju djelić svoje bračne idile.

