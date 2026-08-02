Gvardiol o novom treneru: 'S razlogom je tu, a naš je posao pomoći mu'

Joško Gvardiol nedavno je potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem koji ga veže za Građane do 2031. godine. Nakon povratka sa Svjetskog prvenstva ondje ga je dočekao novi trener Enzo Maresca, koji je preuzeo klupu od Pepa Guardiole, nakon što je legendarni Španjolac poslije 10 godina napustio Manchester.

Upravo je tu veliku promjenu za BBC komentirao hrvatski reprezentativni branič:

"Igramo na jako visokoj razini i s razlogom je izabran za trenera. Mislim da ima kvalitetu, ima neke nove ideje, a moramo vidjeti i što ćemo napraviti sa stilom igre, nogometom koji ćemo igrati i taktikom. Mislim da je on savršen izbor, ali naravno, potrebno je vrijeme. To je nešto potpuno novo, nije lako promijeniti trenera. Naš je posao pomoći mu koliko god možemo i slušati ga kako bismo se što prije prilagodili", rekao je Gvardiol, koji je prošle sezone propustio pet mjeseci nakon što je u siječnju slomio kost u desnoj nozi.

Gvardiol je komentirao i odlazak Pepa Guardiole.

"Neki bi rekli da nam je mogao ranije reći, neki da nije... Mislim da je trenutak bio savršen jer bi to moglo utjecati na nas mentalno da je ranije objavio odluku. Znali smo da nam u jednom trenutku mora reći. Bio je ovdje deset godina i vrijeme je da se malo odmori i povuče. Mogli smo to osjetiti.

Prošla sezona bila je pomalo između. Bio je pred odlaskom, pa je ostao – što je bilo sjajno jer smo dobili još jednu sezonu za pokušaj osvajanja nečega. Prije dvije sezone mučili smo se, imali smo 13 utakmica bez pobjede. Nažalost, bilo je vrijeme da ode, ali tko zna s njim, možda se nakon šest mjeseci, kada ponovno dobije energiju, vrati", zaključio je Gvardiol.