FNC nakon dugo vremena ponovo u srcu Slavonije: Evo gdje gledati spektakl u Osijeku

Drugi je tjedan Svjetskog prvenstva, a euforija među zaljubljenicima u nogomet na vrhuncu je. No, nije samo nogomet u fokusu ovog vikenda.

Tu je i FNC 32, borilački spektakl zbog kojeg će mnogi upaliti svoje pametne uređaje. Bit će to veliki povratak FNC-a u Osijek, gdje će pred svojim slavonskim navijačima nastupiti Andrej Kedveš. Jedan od najboljih svjetskih kickboksača u Osijeku će ući u kavez protiv Vadima Lungua, debitanta u FNC-u s ozbiljnim iskustvom.

Osim njih dvojice, moći ćemo gledati i Marija Žgelu, a posebnu pozornost privlači i Laureano Staropoli, koji je na priredbi FNC 30 u Zadru brutalno nokautirao Waheda Nazhanda atraktivnim kružnim udarcem nogom u glavu te zaradio nagradu za nokaut večeri.

Tenzije su dodatno podigli Agy Sardari i Karomatulo Sufiev, koji su se umalo sukobili tijekom sučeljavanja na vaganju, pa je za očekivati da će FNC 32 biti događaj koji se ne propušta.

FNC 32 u Osijeku počinje u subotu, 20. lipnja, u 18:50, a prijenos je na platformi VOYO.