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Ella Dvornik kuhala u čipkastom donjem rublju i zapalila mreže: 'Izgledaš kao Marilyn Monroe!'

Ella Dvornik kuhala u čipkastom donjem rublju i zapalila mreže: 'Izgledaš kao Marilyn Monroe!'
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Pripremajući hamburgere u ružičastom kompletu i svilenom ogrtaču, influencerica je izazvala lavinu komplimenata

21.7.2026.
16:45
Hot.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Ella Dvornik (35) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom koja naizgled prikazuje opuštenu nedjeljnu atmosferu. Uz kratki opis "Nedjeljom lagano", podijelila je video i fotografije na kojima priprema hamburgere, no njezin odabir odjeće potaknuo je lavinu komentara i nagađanja u vezi njezinog novog partnera.

Oduševljeni fanovi

Na snimci, koja je stilizirana retro filterom, Ella nasmiješeno pozira i peče meso u kuhinji. No, umjesto pregače, nosi ružičasti čipkasti komplet donjeg rublja i svileni ogrtač. Njezin zaigrani pristup oduševio je pratitelje, koji su je obasuli komplimentima poput "Koja si ti bomba od žene" i "Kakva žena ljudi moji!".

 

 

Neki su u njenom izgledu vidjeli dašak starog glamura, uspoređujući je s Marilyn Monroe, dok je druge objava podsjetila na američke reklame iz šezdesetih godina.

Misteriozan muškarac

Ovaj opušteni trenutak dolazi u vrijeme pojačanog interesa javnosti za njezin privatni život, nakon razvoda od Charlesa Pearcea (48), stoga ne čudi što su se neki pitali kome je ručak namijenjen. "Za koga kuhaš? Tko je snimatelj?", znatiželjno su pitali pratitelji, dok su drugi zaključili da influencerica jednostavno sjaji. "Po osmijehu i izgledu, rekla bi da je Meštar tu", nagađala je jedna pratiteljica.

 

Ella DvornikKuhanječipkasto Donje Rublje
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