Ella Dvornik blista kao nikad prije, a pratitelji poručuju: 'Zacopani preko glave'

Ella Dvornik (35) podijelila je seriju fotografija nastalih tijekom ljetnih dana, a mnogima nije promaknulo koliko djeluje sretno, opušteno i zaljubljeno.

Uz objavu je kratko napisala "Kroz njegove oči", dajući naslutiti da je fotografije snimio njezin partner, kojeg od milja naziva Meštar. Na fotografijama Ella pozira nasmijana i bezbrižna, a upravo je to najviše razveselilo njezine pratitelje.

'Kako te je lijepo vidjeti tako nasmijanu'

Ispod objave ubrzo su se počeli nizati komentari podrške. Mnogi su primijetili da Ella zrači posebnom energijom te da je dugo nisu vidjeli ovako sretnu.

"Bože, kako te je lipo vidit tako nasmijanu", napisala je jedna pratiteljica, dok je druga zaključila: "Zacopani preko glave."

Neki su primijetili i da joj ljeto posebno godi.

"Ella, ekstra si kada je ljeto, nešto se probudi u tebi", stoji u jednom od komentara.

Iako Ella privatni život i dalje drži podalje od očiju javnosti, njezini pratitelji složni su u jednom - lijepo ju je ponovno vidjeti ovako nasmijanu i ispunjenu.

Tko je tajanstveni Meštar?

Posljednja fotografija u objavi otkrila je i djelić njezina prepoznatljivog smisla za humor. Ella je podijelila meme vezan uz Toma Andersona, osnivača nekada popularnog MySpacea, te uz njega napisala: "Zadnja slika mu je najdraži hobi."

Iako identitet njezina novog partnera još uvijek nije poznat javnosti, pratitelji već mjesecima prate njihovu ljubavnu priču. Tajanstvenog muškarca, kojeg naziva Meštar, postupno uvodi u svoje objave, najprije kroz fotografije i videa na kojima mu se ne vidi lice, a posljednjih tjedana sve otvorenije dijeli njihove zajedničke trenutke.

Podsjetimo, prije nove veze Ella je bila u braku s britanskim poduzetnikom Charlesom Pearceom, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Njihov razvod, koji je započeo 2023. godine, jedna je od glavnih tema domaće scene, a čini se da je influencerica danas pronašla razlog za novi osmijeh i jedno sretnije životno poglavlje.