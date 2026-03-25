Ella Dvornik objavila intimne trenutke s novim partnerom: 'Moja ruka za emocionalnu podršku'

U objavi koja je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja, 35-godišnja influencerica i glazbenica Ella Dvornik je kroz seriju intimnih video isječaka otkrila nježne trenutke sa svojim, za sada još uvijek tajanstvenim, partnerom. Uz kratak, ali emotivan video, Ella je napisala: "Ja i moja ruka za emocionalnu podršku", čime je na duhovit način opisala osjećaj sigurnosti i utjehe koji pronalazi u novoj vezi.

Njezin potez oduševio je obožavatelje koji su dugo iščekivali potvrdu da je influencerica ponovno sretna u ljubavi nakon turbulentnog razdoblja.

Video prikazuje kompilaciju kratkih, nježnih scena snimljenih u spavaćoj sobi.

U fokusu je fizička bliskost: ruka muškarca koja nježno miluje Ellinu kosu, trbuh i lice dok ona mirno spava. Iako se lice muškarca ne vidi, intimna atmosfera jasno prenosi poruku ljubavi i privrženosti.

Ova objava savršeno se uklapa u trend "diskretnog predstavljanja" partnera na društvenim mrežama, kojim Ella već mjesecima intrigira svoje pratitelje dijeleći tek sjene ili djelomične kadrove novog muškarca u svom životu.

Detalji iz videa, poput Elline pidžame s likom Hello Kitty i posteljine sa zebrastim uzorkom, daju uvid u opuštenu i svakodnevnu prirodu njihova odnosa. Posebno zanimljiv detalj koji su primijetili najpažljiviji pratitelji jesu slične tetovaže zvijezda koje ovaj novi par ima - Ella na boku, a njezin partner na ramenu, što sugerira dublju povezanost.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Reakcije pratitelja bile su iznimno pozitivne!

Komentari poput "Meštar is back" i "Najbolji osjećaj na svijetu" svjedoče o podršci koju Ella uživa, dok su se mnogi mogli i poistovjetiti s njezinim osjećajima. Jedna je pratiteljica iskreno napisala: "Meni realno od cijelog tog partnerskog odnosa i muškaraca nedostaje samo ta ruka".

Ova javna demonstracija sreće dolazi nakon dugog i medijski praćenog procesa razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, koji je započeo još 2023. godine. Njihov razlaz, nakon deset godina veze, bio je ispunjen pravnim bitkama oko skrbništva nad kćerima, 8-godišnjom Balie Dee i 6-godišnjom Lumi Wren, te podjele imovine. Cijeli je proces privukao veliku pozornost medija, a Ella je često otvoreno govorila o izazovima s kojima se suočavala.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi viralni trend: Izradite sami svoj maslac dok trčite