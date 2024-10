TV ekrani gorili su od njezine pojave ranih 2000-ih: Gianna Apostolski nekad i sad

"Moj frajer ima sve. I dobar je, što mi je najvažnije. Veliko poštovanje imamo jedno prema drugome, deset godina smo zajedno, mlađi je od mene 13 godina. To je ljubav mog života, mislim da je to ona druga polovica koju svatko traži u svom životu. Evo, ja sam je našla i zahvalna sam bogu. Znaš kako kažu, igramo stalno Eurojackpot ili nešto. Ja sam svoj Eurojackpot odigrala i dobila", ispričala je Gianna.

Bivša voditeljica, a sada popularna i uspješna event menadžerica, Gianna Apostolski (44) na Instagramu ne krije da uživa u životu te da drži do svoje besprijekorne linije. Naime, Gianna je već jedanaest godina u sretnoj vezi s 13 godina mlađim zaručnikom Dinom Bašićem, s kojim je prije nekoliko godina otvorila "Split VIP Agency". "Moj frajer ima sve. I dobar je, što mi je najvažnije. Veliko poštovanje imamo jedno prema drugome, deset godina smo zajedno, mlađi je od mene 13 godina. To je ljubav mog života, mislim da je to ona druga polovica koju svatko traži u svom životu", rekla je krajem prošle godine Gianna za Story.hr. Podsjetimo, Gianna se 2010. razvela od poštara Ivice Novaka, od kojega je doslovno pobjegla. Najveći problem je ipak bio taj što se Ivica većinu veze ponašao kao balavac i Gianna jednostavno to više nije mogla. Pogledajte kako se kroz vrijeme mijenjala atraktivna bivša voditeljica.