Pogledajte kako je FNC najavio glavnu borbu spektakularnog eventa u Areni

Nova spektakularna izvedba FNC-a sve nam je bliža. U zagrebačkoj Areni će 12. rujna na FNC-u 33 u kavez izaći brojne zvijezde, a sama organizacija potrudila se da navijači budu itekako zadovoljni.

Jedna od onih borbi koja posebno zrači uzbuđenjem jest borba večeri između FNC-ova prvaka teške kategorije, Nijemca iranskog podrijetla Hatefa "The Bossa" Moeila i srpske superzvijezde Darka "The Hammer" Stošića.

Ovaj meč nosi nevjerojatnu priču koja se proteže više od desetljeća budući da je Stošić prije točno jedanaest godina pobijedio Moeila u Nijemčevu debiju u FNC-u. Njihov revanš trebao se dogoditi još prošle godine u Beogradu, no Stošićeva ozljeda odgodila je susret koji sada dobiva još veću težinu, pogotovo zato što je Moeil u 11 godina iz "gubitnika" postao pobjednik i branitelj titule.

Hoće li mu to biti dovoljno da se "osveti" za jedini poraz saznat ćemo 12. rujna, a kako su samu borbu najavili iz FNC-a pogledajte u videu ispod teksta.