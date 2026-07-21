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SPEKTAKL NA FNC 33 /

Barbir spreman za obranu pojasa: 'Strusa poštujemo, ali imamo odgovore na njegove obrasce'

Barbir spreman za obranu pojasa: 'Strusa poštujemo, ali imamo odgovore na njegove obrasce'
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Foto: Đani Barbir Media Team

Đani Barbir nije zabrinut uoči meča protiv opasnog Poljaka Piotra Strusa na FNC 33

21.7.2026.
23:00
Sportski.net
Đani Barbir Media Team
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Aktualni prvak srednje kategorije FNC-a Đani Barbir priprema se za novu obranu titule. U Areni Zagreb čeka ga poljski borac Piotr Strus, a Barbir poručuje da uoči meča nema mjesta zabrinutosti - samo maksimalnom radu i povjerenju u vlastiti tim.

Barbir je pripreme započeo u dvorani Combat Maxxing u Zaboku, gdje je sa svojim timom složio plan za osmotjedni kamp uoči borbe za pojas.

"Pripreme su počele prije nešto više od tjedan dana u Combat Maxxingu u Zaboku. Cijeli kamp je posložen i imamo osam tjedana da napravimo sve kako bismo obranili pojas", poručio je prvak.

“Strus ima šablonu”

Iako ga čeka protivnik s velikim iskustvom, Barbir ističe kako nema nervoze niti sumnje uoči nastupa.

"Zabrinutost ne postoji jer vjerujem u sebe i svoj tim. Isto tako, poštujemo Strusa kao borca i protivnika koji je prošao sve u ovoj igri."

Barbir spreman za obranu pojasa: 'Strusa poštujemo, ali imamo odgovore na njegove obrasce'
Foto: Đani Barbir Media Team

Barbir kaže da njegov protivnik ima prepoznatljiv stil koji se ponavlja iz borbe u borbu, a upravo se na tome temelji dio priprema.

"Od Strusa očekujem da će raditi isto kao u svakoj borbi do sada. Ima šablonu po kojoj se bori, iz meča u meč ponavlja iste stvari i iste greške za koje svaki dan pripremamo odgovore."

12. rujna FNC se, kako najavljuju organizatori, “vraća kući”, u Zagreb. FNC 33 održat će se u Areni Zagreb i bit će to jedan od najvećih borilačkih spektakla dosad. Osim vlastite borbe, Barbira će posebno zanimati još jedan okršaj.

"Osim moje borbe najzanimljivija mi je Erslan vs Fabijan, pošto ih obojicu poznajem jako dobro. Zanima me kako će se borba razvijati i u kojem će smjeru otići”, kaže Đani.

đani BarbirFnc 33
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