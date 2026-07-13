FNC potvrdio poslasticu: Sep i Bilić rješavaju nesuglasice u boksačkom meču u Areni

Vodeća regionalna borilačka promocija, Fight Nation Championship (FNC), na svom je Instagram profilu službeno najavila dugoiščekivani boksački meč između dvojice poznatih hrvatskih boraca, Hrvoja Sepa i Ante "Boom Boom" Bilića. Njihov okršaj zakazan je za 12. rujna 2026. godine u zagrebačkoj Areni, u sklopu velikog FNC 33 događaja koji će zasigurno privući pažnju cijele borilačke scene.

'Napetost je stvarna'

Objava, popraćena promotivnim plakatom na kojem se borci oštro gledaju, odmah je izazvala lavinu reakcija i potvrdila da publika s nestrpljenjem očekuje ovaj dvoboj. "Napetost je stvarna", stoji na početku opisa borbe na FNC-ovom Instagramu, naglašavajući da je riječ o nečemu puno većem od sportskog nadmetanja. Iz organizacije poručuju da su riječi potrošene i da je ring jedino mjesto za rješavanje računa. Dvojac će se sučeliti u profesionalnom boksačkom meču u poluteškoj kategoriji do 79,4 kilograma, a sama najava meč opisuje kao "stvoren za kaos".

Ova borba kulminacija je višemjesečnih javnih prozivki i nesuglasica koje su se odvijale uglavnom putem društvenih mreža. Kako su ranije prenosili mediji, Sep i Bilić dugo se nisu mogli usuglasiti oko kategorije u kojoj bi se borili, što je samo dodatno podgrijalo atmosferu. Komentari ispod objave poput "Ovo se čekalo", "Kaos" i "Glavna borba večeri" jasno pokazuju koliko je publika željela vidjeti ovaj obračun. Neki su fanovi jasno stali na stranu svojih favorita, uz poruke poput "Sep ubij ga!" i "Bilić pobjeđuje", što svjedoči o podijeljenoj podršci i velikim emocijama koje ovaj meč nosi.

Sudar dva različita puta

Meč u Areni Zagreb bit će sudar dva borca s potpuno različitim karijernim i životnim putovima. S jedne strane je Hrvoje Sep, cijenjeni hrvatski boksač i olimpijac koji je predstavljao Hrvatsku na Igrama u Riju 2016. godine. Nakon uspješne profesionalne boksačke karijere, nedavno je debitirao i u MMA-u impresivnim nokautom u prvoj rundi za FNC u Beogradu. Njegov boksački omjer od trinaest pobjeda, dva poraza i jednog neriješenog ishoda svrstava ga u sam vrh hrvatskog boksa.

S druge strane stoji Ante "Boom Boom" Bilić, borac koji je, kako navode iz FNC-a, "prošao kroz krvavi rat u Zadru" i dokazao svoju čvrstinu. Njegova priča je priča o povratku i iskupljenju. Nakon duge stanke koja je uključivala i odsluženje dvanaestogodišnje zatvorske kazne, Bilić se vratio u ring s ciljem da ponovno izgradi karijeru. Njihov meč nije samo sportski događaj, već i potvrda strateškog širenja FNC-a, organizacije sa sjedištem u Zagrebu koja se etablirala kao regionalni lider. Uvrštavanjem ovakvog boksačkog spektakla, FNC pokazuje ambiciju da dominira cjelokupnom scenom borilačkih sportova.

Iako će glavna borba večeri FNC 33 biti okršaj za titulu u teškoj kategoriji između Hatefa Moeila i Darka Stošića, nema sumnje da će boksački dvoboj Sepa i Bilića privući ogromnu pozornost i možda čak ukrasti show. Nakon mjeseci prozivki i teških riječi, Arena Zagreb jedino je mjesto gdje se svi računi mogu konačno svesti, a pobjednik će odnijeti puno više od same pobjede.