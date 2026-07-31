Janičić bijesan na Crnu Goru: 'Neka su oni živi i zdravi. Važno je da smo to legalizirali...'

Crnogorski MMA borac Miloš Janičić borit će se na UFC-ovom eventu u Beogradu u subotu 1. kolovozu. Uoči te borilačke priredbe Janičić je javno iskazao nezadovoljstvo radom veleposlanstva i Vlade Crne Gore.

Janičić, koji postaje prvi crnogorski UFC borac u povijesti, htio je nositi crnogorski grb na opremi, a za to mu treba službena dozvola koju čeka tjednima iako je njegov zahtjev označen kao prioritetan.

Gdje je dozvola?

"Što to rade u Crnoj Gori, ne vjerujem da je slučajno. Iz UFC-a su na moj zahtjev poslali veleposlanstvu dopis po hitnom postupku kako bi mi odobrili nošenje crnogorskog grba na opremi. Nitko to nije odobrio niti se javio s odgovorom. Što radi Crna Gora, veleposlanstvo, vlada? Tri tjedna se čeka odobrenje, a predmet je označen kao prioritetan", rekao je Janičić i pa poslao oštru poruku:

"Ne vjerujem da je to zagubljeno ili slučajno, ali dobro... Samo neka su oni živi i zdravi. Važno je da smo legalizirali gej brakove i ostale za*ebancije, priznali Kosovo. Crna Goro moja draga", izjavio je borac.

Janičić će se na UFC-ovoj priredbi u beogradskoj Areni boriti protiv Francuza Noaha Gugnona.