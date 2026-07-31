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LOCIRANA ČETIRI TIJELA /

Deset penjača nestalo nakon lavine u Pakistanu: Među njima i slavni Nepalac

Deset penjača nestalo nakon lavine u Pakistanu: Među njima i slavni Nepalac
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Foto: Screenshot/X

Vjeruje se da je penjače odnijela lavina na tom vrhu na 8051 metra, 12. najvišoj planini na svijetu, oko podneva u četvrtak

31.7.2026.
12:43
Hina
Screenshot/X
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Tijela četvero penjača pronašle su pakistanske spasilačke ekipe u petak nakon što je najmanje deset planinara nestalo dan ranije u lavini na planini Falchan Kangri, poznatoj i kao Broad Peak, rekli su pakistanski izvori.

Među nestalima je i nepalski planinar Nirmal Purja (43) koji drži rekord za najbrži uspon na 14 najviših svjetskih planina, priopćio je Alpinistički klub Pakistana (ACP).

Vjeruje se da je penjače odnijela lavina na tom vrhu na 8051 metra, 12. najvišoj planini na svijetu, oko podneva u četvrtak.

Podignuta dva helikoptera

Potraga i spašavanje nastavljeni su u petak, rekao je za Reuters Sajid Hussain, zamjenik ravnatelja odjela za turizam pakistanske regije Gilgit-Baltistana.

Potraga je usmjerena na "izolirano i teško dostupno područje", rekao je Hussain.

Četiri locirana tijela još nisu izvučena, prema pakistanskim sigurnosnim izvorima, koji nisu dali podijelili gdje su pronađena.

Poslana su i dva helikoptera pakistanske vojske za spašavanje, rekli su iz ACP-a.

"Od lavine nije ostvarena komunikacija ni s kim iz tima", rekao je klub, dodajući da se i dalje nadaju "sigurnom oporavku nestalih penjača".

U ekspediciji je osim Purje sudjelovalo devet drugih penjača, iz Nepala, Pakistana, Omana, SAD-a i Kine, prema ACP-u.

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekao je na konferenciji za novinare u petak da kineske vlasti "hitno provjeravaju situaciju i prikupljaju informacije" te da su "spremne ponuditi pomoć na temelju zahtjeva pakistanske strane".

Mešu najizazovnijim usponima u Pakistanu

vrtka za planinarenje Seven Summit Treks imala je tri vodiča šerpe među nestalim penjačima, rekao je za Reuters Chang Dawa Sherpa, član uprave.

Chhang je rekao da je posljednja očitana lokacija članova tima oko sumnje na lavinu bila na 6600 metara.

Broad Peak, koji se nalazi u regiji Gilgit-Baltistanu, smatra se jednim od najizazovnijih uspona u Pakistanu.

Purja se najprije popeo na Annapurnu, desetu najvišu planinu na svijetu, 23. travnja 2019., nakon čega je počeo osvajati druge planine više od 8000 metara.

Postao je međunarodno poznat nakon što je dvije godine kasnije objavljen Netflixov dokumentarac koji je kronološki pratio njegovo putovanje.

Od 14 najviših vrhova svijeta, osam se nalazi u Nepalu, pet u Pakistanu i jedan u Tibetu.

Stručnjaci za penjanje kažu da se do danas na svih 14 vrhova popelo tek manje od 40 planinara.

PakistanLavinaPlaninaPlaninari
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