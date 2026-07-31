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Eksplozija zatrpala rudnik u Pakistanu: Poginulo najmanje 34 rudara

Eksplozija zatrpala rudnik u Pakistanu: Poginulo najmanje 34 rudara
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U trenutku eksplozije u urušenom dijelu rudarskog kompleksa nalazilo se 36 osoba

31.7.2026.
10:11
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Najmanje 34 rudara poginula su u četvrtak nakon što je eksplozija zatrpala dio kompleksa rudnika ugljena u pakistanskoj pokrajini Balučistan, izvijestili su u petak tamošnji dužnosnici.

Akcija spašavanja i dalje traje kako bi se pronašla i izvukla još dvojica rudara koji su ostali zarobljeni pod zemljom, rekao je Muhammad Fahad, direktor operacija Pokrajinske uprave za upravljanje katastrofama.

Pokrajinski ministar rudarstva i mineralnih resursa Shoaib Nosherwani ranije je rekao Reutersu da se u trenutku eksplozije u urušenom dijelu rudarskog kompleksa nalazilo 36 osoba. Spasilačke ekipe rade na dubini od oko 1.200 metara, izjavio je glavni pokrajinski rudarski inspektor Muhammad Atif.

Visoki regionalni dužnosnik za rudarstvo Abdul Ghani Baloch rekao je da su "dva međusobno povezana rudnika oštećena u snažnoj eksploziji metana". Do eksplozije je došlo u Sorangeu, zabačenom području u blizini Quette, glavnog grada pokrajine Balučistan.

EksplozijaRudnikPakistan
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