Zemlja zatrpala ljude u ilegalnom rudniku zlata, među mrtvima i 13 članova iste obitelji:

Najmanje 28 ljudi poginulo je kada se u Angoli urušio ilegalni rudnik zlata, priopćila je u subotu policija.

Muškarci u dobi između 18 i 40 godina zatrpani su u klizištu u pokrajini Bengo, sjeveroistočno od glavnog grada Luande, navodi se u priopćenju policije te zapadnoafričke države.

Nesreća se, prema izvješćima, dogodila u selu Canacassala, oko 60 kilometara od Luande. Žrtve su ondje ilegalno vadile zlato kada se rudnik urušio. U izvješću se dodaje da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji.

Prema navodima pokrajinskih vlasti, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za eventualnim preživjelima.