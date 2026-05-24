VELIKA TRAGEDIJA /

Zemlja zatrpala ljude u ilegalnom rudniku zlata, među mrtvima i 13 članova iste obitelji:

Zemlja zatrpala ljude u ilegalnom rudniku zlata, među mrtvima i 13 članova iste obitelji:
Foto: Blaize Pascall/Alamy/Profimedia

Prema navodima pokrajinskih vlasti, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji

24.5.2026.
8:00
Hina
Blaize Pascall/Alamy/Profimedia
Najmanje 28 ljudi poginulo je kada se u Angoli urušio ilegalni rudnik zlata, priopćila je u subotu policija.

Muškarci u dobi između 18 i 40 godina zatrpani su u klizištu u pokrajini Bengo, sjeveroistočno od glavnog grada Luande, navodi se u priopćenju policije te zapadnoafričke države.

Nesreća se, prema izvješćima, dogodila u selu Canacassala, oko 60 kilometara od Luande. Žrtve su ondje ilegalno vadile zlato kada se rudnik urušio. U izvješću se dodaje da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji.

Prema navodima pokrajinskih vlasti, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za eventualnim preživjelima.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
