Potraga za nestalim Marijom (3) trajala je 33 sata, a onda im je vidovnjak otkrio gdje je

Trogodišnji dječak Mario pronađen je živ nakon intenzivne 33-satne potrage u Slovačkoj. Spasioci tvrde da ih je do djeteta telefonom navodio vidovnjak, čije su upute slijedili tijekom cijele akcije. Dječak je pronađen živ u šumi, prenosi cas.sk.

U četvrtak poslijepodne izgubljeni dječak vraćen je kući iz bolnice. Roditelji, braća i sestre te susjedi bili su presretni zbog njegova povratka. Profesionalci, volonteri i mještani tragali su za dječakom od ponedjeljka ujutro. Naposljetku je pronađen nakon 33 sata, a mještani kažu da ih je do njega doveo vidovnjak.

Dječak je odmah prevezen u bolnicu u Kežmaroku, gdje je ostao do četvrtka. Zadržan je na promatranju kako bi se osiguralo da je dobro.

"Primio je nekoliko infuzija, mast za alergijski osip uzrokovan lišćem na kojem je ležao te lijekove", objasnio je njegov otac Peter, koji je jučer došao po sina u bolnicu.

Sreća i emocije

Mariova majka cijelo je vrijeme boravila s njim u bolnici. Bila je presretna dok je sina nosila kući u naručju.

"Tako sam sretna što je uz mene i što idem kući, gdje me čekaju moje drugo troje djece. Bili su to teški trenuci, no boravak u bolnici bio je ispunjen radošću jer je Mario bio uz mene, a liječnici i medicinske sestre divno su se brinuli o njemu. Hvala vam", rekla je, ne skrivajući svoje emocije.

Obitelj ga je isprva tražila samostalno, no kasnije je pokrenuta opsežna akcija potrage. U njoj je sudjelovalo oko 200 ljudi, uključujući policajce, vatrogasce, lokalne volontere te deset vodiča sa službenim psima. Dječak je bio nestao na dvije noći. U srijedu, 22. kolovoza, oko 19 sati, pronađen je u šumi, otprilike 800 metara od mjesta Kolačkov.

Renko ih je navodio nakon dvosatne koncetracije

Ključnu je ulogu odigrao i vidovnjak. Rene, Slovak koji živi u Velikoj Britaniji i nastupa pod umjetničkim imenom Renko Star, telefonom je davao upute spasiocima. Tim za potragu slijedio je njegove precizne smjernice, što je na kraju dovelo do pronalaska Marija.

Adam iz Velký Slavkova, jedan od volontera, opisao je kako je Rene navodio skupinu iz daljine.

"Točno nam je rekao kojim putem moramo ići. Tek nakon otprilike dva sata koncentracije dao nam je detaljne upute - spomenuo je usamljeni bor, makadamski put, kolibu, barijeru i na kraju grm u kojem ćemo pronaći Marija", rekao je. Marek, koji je na kraju pronašao dijete, potvrdio je njegovu priču.

"Kamera na mobitelu bila je uključena i bili smo u stalnom kontaktu s Reneom. Precizno nas je vodio ravno do Marija", rekao je.