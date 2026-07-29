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Tinejdžer spasio dječaka iz podivljalog mora! 'Struja ga je odnijela u nekoliko sekundi'

Tinejdžer spasio dječaka iz podivljalog mora! 'Struja ga je odnijela u nekoliko sekundi'
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Foto: Screenshot/X

Na društvenim mrežama brojni korisnici hvale njegovu prisebnost i hrabrost

29.7.2026.
12:53
danas.hr
Screenshot/X
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Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je 16-godišnjeg spasioca Rydera Williamsa koji je u subotu spasio 10-godišnjeg dječaka na javnoj plaži Seabright u Santa Cruzu u Kaliforniji. Snimka spašavanja brzo se proširila društvenim mrežama, a mladić je zbog svoje hrabrosti dobio poziv u Bijelu kuću, gdje će primiti visoko civilno odlikovanje.

Dječaka je snažna morska struja odnijela oko 14 metara od obale. Ryder je odmah reagirao i doplivao do njega. Cijela akcija spašavanja trajala je nešto više od dvije minute.

Na videozapisu, koji je snimio prolaznik, vidi se kako Ryder čvrsto drži dječaka, a snažni valovi ih neprestano udaraju. U trenutku kada veliki val dolazi prema njima, Ryder vlastitim tijelom štiti dječaka prije nego što oboje nakratko nestanu ispod površine mora.

Nekoliko posjetitelja na plaži pokušalo je pomoći Ryderu i dječaku da se sigurno vrate na obalu. Prema navodima američkih medija, jedan od njih također je bio spasilac, piše People.

'Odjednom se sve promijenilo'

Nadzornik spasilaca u državnim parkovima Santa Cruz upozorio je da građani u takvim situacijama trebaju biti oprezni. "Cijenimo njihovu spremnost da pomognu, ali često se dogodi da tako nastanu još veći problemi", poručio je.

More se promijenilo u svega nekoliko trenutaka, rekao je Scott Vander Dussen koji je svjedočio cijelom događaju.

"Valovi u početku nisu bili neuobičajeni, ali onda se sve odjednom promijenilo. Mnoge je to iznenadilo. Dječaka je struja odnijela u samo nekoliko sekundi", rekao je.

Nakon spašavanja dječaka su pregledali bolničari, a zatim je vraćen roditeljima.

Ryder je postao nacionalni heroj. Na društvenim mrežama brojni korisnici hvale njegovu prisebnost i hrabrost. "Taj mladi spasilac zaslužuje javno priznanje i medalju za hrabrost", napisao je jedan korisnik, dok su drugi pozvali da se spasiocima u SAD-u prizna status prvih interventnih službi.

Sjedinjene Američke DržaveSpasilacPlažaMoreUtapanjeValovi
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