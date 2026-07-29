Tinejdžer spasio dječaka iz podivljalog mora! 'Struja ga je odnijela u nekoliko sekundi'

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je 16-godišnjeg spasioca Rydera Williamsa koji je u subotu spasio 10-godišnjeg dječaka na javnoj plaži Seabright u Santa Cruzu u Kaliforniji. Snimka spašavanja brzo se proširila društvenim mrežama, a mladić je zbog svoje hrabrosti dobio poziv u Bijelu kuću, gdje će primiti visoko civilno odlikovanje.

Dječaka je snažna morska struja odnijela oko 14 metara od obale. Ryder je odmah reagirao i doplivao do njega. Cijela akcija spašavanja trajala je nešto više od dvije minute.

Na videozapisu, koji je snimio prolaznik, vidi se kako Ryder čvrsto drži dječaka, a snažni valovi ih neprestano udaraju. U trenutku kada veliki val dolazi prema njima, Ryder vlastitim tijelom štiti dječaka prije nego što oboje nakratko nestanu ispod površine mora.

Meet the hero! 16-year-old lifeguard Ryder (reportedly Ryder Williams)



This high school student and seasonal Santa Cruz State Parks lifeguard pulled off one of the most incredible rescues of the summer at Seabright Beach on July 25.



A 10-year-old boy was being hammered by… pic.twitter.com/aptY6u0nSb — Sarah Fields (@SarahisCensored) July 28, 2026

Nekoliko posjetitelja na plaži pokušalo je pomoći Ryderu i dječaku da se sigurno vrate na obalu. Prema navodima američkih medija, jedan od njih također je bio spasilac, piše People.

'Odjednom se sve promijenilo'

Nadzornik spasilaca u državnim parkovima Santa Cruz upozorio je da građani u takvim situacijama trebaju biti oprezni. "Cijenimo njihovu spremnost da pomognu, ali često se dogodi da tako nastanu još veći problemi", poručio je.

More se promijenilo u svega nekoliko trenutaka, rekao je Scott Vander Dussen koji je svjedočio cijelom događaju.

"Valovi u početku nisu bili neuobičajeni, ali onda se sve odjednom promijenilo. Mnoge je to iznenadilo. Dječaka je struja odnijela u samo nekoliko sekundi", rekao je.

Nakon spašavanja dječaka su pregledali bolničari, a zatim je vraćen roditeljima.

Ryder je postao nacionalni heroj. Na društvenim mrežama brojni korisnici hvale njegovu prisebnost i hrabrost. "Taj mladi spasilac zaslužuje javno priznanje i medalju za hrabrost", napisao je jedan korisnik, dok su drugi pozvali da se spasiocima u SAD-u prizna status prvih interventnih službi.