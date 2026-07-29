Trump zaspao na Grahamovom sprovodu? Oglasila se Bijela kuća: 'Razmišljao je o gubitku'

Snimke američkog predsjednika Donalda Trumpa preplavile su društvene mreže. Ovoga puta našao se u centru pozornosti nakon što su ga kamere snimile kako drijema na sprovodu republikanskog senatora Lindseyja Grahama.

Na snimkama iz Nacionalne katedrale u Washingtonu vidi se Trump kako sjedi u prvom redu, povremeno spušta glavu i dulje drži oči zatvorenima. Iako se s videozapisa ne može sa sigurnošću utvrditi je li doista spavao, prizori su potaknuli lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Trump fell asleep at Lindsey Graham’s funeral pic.twitter.com/L9gvzVGByJ — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 28, 2026

'Razmišljao je o gubitku dragog prijatelja'

"Da, ljudi, to je čovjek koji drži kodove za nuklearno oružje. Razmislite o tome", napisao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi su prisjetili kako je Trump godinama svog prethodnika Joea Bidena nazivao "Pospanim Joeom" te ga prozivao zbog navodnog drijemanja tijekom obavljanja predsjedničkih dužnosti.

"Da je Biden prespavao sprovod prijatelja, slušali bismo o tome i za deset godina", napisao je jedan korisnik.

Na nagađanja je reagirala i Bijela kuća. Tvrde da Trump nije spavao, nego je bio potresen smrću dugogodišnjeg prijatelja.

"Predsjednik Trump razmišljao je o gubitku svog dragog prijatelja Lindseyja Grahama, kojem je upravo održao prekrasan govor. Svatko tko tvrdi drukčije izopačeni je idiot", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle za The Independent.

🚨Donald Trump has just fallen asleep at Lindsey Graham’s funeral. pic.twitter.com/EIPZiUUugP — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) July 28, 2026

'Pati od ozbiljne dnevne pospanosti'

Trump je prošle godine postao najstarija osoba koja je ikada stupila na predsjedničku dužnost. Javnost budnim okom prati njegovo zdravstveno stanje otkako se vratio na vlast. CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner u svibnju je izjavio da predsjednik pokazuje znakove ozbiljne dnevne pospanosti, iako je naglasio da ga nije osobno pregledao.

"Predsjednik pati od ozbiljne dnevne pospanosti. Vrlo često zaspi. Više je puta zaspao u Ovalnom uredu dok su ljudi razgovarali s njim", rekao je Reiner. Dodao je da kronični poremećaji spavanja mogu povećati rizik od problema s pamćenjem i drugim kognitivnim sposobnostima.

Iz Bijele kuće i ranije su odbacivali takve tvrdnje. Isticali su kako je Trump iznimno energičan i potpuno sposoban za obnašanje predsjedničke dužnosti.

"Predsjednik Trump najbritkiji je, najpristupačniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti, a svi takozvani medicinski stručnjaci koji se bave dijagnozama napamet ili lažnim nagađanjima u političke svrhe jasno krše Hipokratovu zakletvu koju su položili", izjavili su ranije iz Bijele kuće.

Trump održao govor na sprovodu

Trump je na sprovodu održao govor u kojem je Lindseyja Grahama nazvao voljenim prijateljem, uglednim državnikom, velikanom američkog Senata i "istinskim američkim originalom". U govoru se i našalio na račun senatorove snažne potpore američkim vojnim intervencijama.

"Nikada nije vidio rat koji mu se nije svidio", rekao je Trump.

Lindsey Graham preminuo je 11. srpnja u 71. godini od posljedica puknuća aorte povezanog s kardiovaskularnom bolešću. Na posljednjem ispraćaju okupili su se brojni američki dužnosnici i strani državnici, među kojima su bili ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.