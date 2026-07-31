Požar na odlagalištu komunalnog otpada na Braču i dalje aktivan, kod Dalja ozlijeđena osoba

Vatrogasci od popodneva u četvrtak gase požar na odlagalištu komunalnog otpada na Braču, dok je kod Dalja, u požaru raslinja ozlijeđena jedna osoba zbog udisanja dima, izvijestila je u petak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Aktivan je i dalje požar na odlagalištu komunalnog otpada na Braču, u Pučišćima (deponij Košer), gdje 17 vatrogasaca sa sedam vozila gasi vatru još od popodneva u četvrtak, uključujući i tijekom noći, kažu u HVZ-u.

Požar raslinja u Osječko-baranjskoj županiji kod Dalja, gdje je ozlijeđena jedna osoba zbog udisanja dima, gasilo je 25 vatrogasaca s deset vozila. Požar je zahvatio 15 hektara površine. Dojava je stigla u četvrtak oko 11 sati, a intervencija je završena u 21,15 sati. Ozlijeđenu osobu zbrinuli su djelatnici Hitne medicinske službe.

Ugašen požar kod Zemunika

U Zadarskoj županiji vatrogasci su u četvrtak oko 23,30 sati ugasili požar otvorenog prostora kod Zemunika, gdje je izgorjelo šest hektara trave, niskog raslinja i makije. U gašenju su sudjelovala tri protupožarna zrakoplova Air Tractor i 16 vatrogasaca s pet vozila.

U Šibensko-kninskoj županiji izgorio je jedan hektar raslinja kod Sedramića (Elezi), gdje je požar ugašen oko 19,30 sati uz angažman devet vatrogasaca i protupožarnog zrakoplova.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je da je u Hrvatskoj od 30. do 31. srpnja zabilježeno 118 vatrogasnih intervencija, u kojima je sudjelovalo 530 vatrogasaca sa 184 vozila i tri protupožarna zrakoplova, a izgorjelo je 26 hektara površine.

Jedan hrvatski protupožarni zrakoplov kanader od 24. srpnja nalazi se u Francuskoj u sklopu međunarodne misije pomoći gašenju požara putem mehanizma rescEU, no tijekom četvrtka nije bio angažiran na požarištima u toj zemlji.