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Zvali smo Dušku i Jacquesa Houdeka i tražili ih komentar: 'Još će ispasti da curi radim uslugu'

Zvali smo Dušku i Jacquesa Houdeka i tražili ih komentar: 'Još će ispasti da curi radim uslugu'
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Foto: Youtube Screenshot/Pixsell

Nakon što su se na društvenim mrežama pokrenule burne reakcije zbog izvedbe Oliverova hita, pjevači su za naš portal otkrili što kažu na medijsku prašinu koja se podigla

31.7.2026.
12:18
Hot.hrMaja Jakirčević
Youtube Screenshot/Pixsell
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Snimka s manifestacije "Trag u beskraju", na kojoj je mlada pjevačica i bivša natjecateljica showa The Voice, Duška Brčić-Šušak (27), izvela Oliverov hit "Ostavljam te samu", izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Najglasniji kritičar bio je glazbenik Jacques Houdek (45), koji je u komentarima poručio kako je njezin ton "iskrivljen i ružan" te tvrdio da pjevačica ima "dijagnozu na glasnicama" i da hitno mora potražiti pomoć.

Duška mu je ubrzo odgovorila na Instagramu i smirila tenzije objašnjenjem da je nedavno bila na pregledu te da su joj glasnice u redu, naglasivši kako poštuje to što mu se njezina interpretacija ne sviđa. Iako je Jacques nastavio s nizom komentara, daljnja javna rasprava na društvenim mrežama je izostala.

'Nisam očekivao da će se situacija razviti u ovom smjeru'

Kontaktirali smo i Dušku i Jacquesa kako bismo doznali njihove nove komentare na cijelu situaciju.

"Nemam što puno komentirati. Zahvaljujem na savjetima i svakako ću sve pročitati i uvažiti kada se vratim s odmora", kratko nam je rekla Duška.

Ni Jacques nije bio raspoložen za dulji razgovor. Naglasio je kako nije očekivao da će se situacija razviti u tom smjeru te smatra da mediji imaju puno važnijih tema za pokrivanje. Dodao je kako je sve što je imao reći već napisao u objavi na svom Facebook profilu te da iza toga stoji. Na kraju je svim mladim umjetnicima poželio sreću, a kroz šalu se osvrnuo i na medijsku prašinu koja se podigla:

"Još će ispasti da radim uslugu curi."

Jaquesa HoudekRaspravaPjevanjeTrag U Beskraju
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