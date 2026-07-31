Zvali smo Dušku i Jacquesa Houdeka i tražili ih komentar: 'Još će ispasti da curi radim uslugu'

Snimka s manifestacije "Trag u beskraju", na kojoj je mlada pjevačica i bivša natjecateljica showa The Voice, Duška Brčić-Šušak (27), izvela Oliverov hit "Ostavljam te samu", izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama. Najglasniji kritičar bio je glazbenik Jacques Houdek (45), koji je u komentarima poručio kako je njezin ton "iskrivljen i ružan" te tvrdio da pjevačica ima "dijagnozu na glasnicama" i da hitno mora potražiti pomoć.

Duška mu je ubrzo odgovorila na Instagramu i smirila tenzije objašnjenjem da je nedavno bila na pregledu te da su joj glasnice u redu, naglasivši kako poštuje to što mu se njezina interpretacija ne sviđa. Iako je Jacques nastavio s nizom komentara, daljnja javna rasprava na društvenim mrežama je izostala.

'Nisam očekivao da će se situacija razviti u ovom smjeru'

Kontaktirali smo i Dušku i Jacquesa kako bismo doznali njihove nove komentare na cijelu situaciju.

"Nemam što puno komentirati. Zahvaljujem na savjetima i svakako ću sve pročitati i uvažiti kada se vratim s odmora", kratko nam je rekla Duška.

Ni Jacques nije bio raspoložen za dulji razgovor. Naglasio je kako nije očekivao da će se situacija razviti u tom smjeru te smatra da mediji imaju puno važnijih tema za pokrivanje. Dodao je kako je sve što je imao reći već napisao u objavi na svom Facebook profilu te da iza toga stoji. Na kraju je svim mladim umjetnicima poželio sreću, a kroz šalu se osvrnuo i na medijsku prašinu koja se podigla:

"Još će ispasti da radim uslugu curi."