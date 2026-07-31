Balić: 'Garcia je trebao mijenjati već u prvom poluvremenu, a taj igrač nosi obranu'

Hajduk je u četvrtak nakon produžetaka izgubio 4-0 na gostovanju kod Pafosa i time ispao iz Europske lige u Konferencijsku ligu.

Poraz posebno boli budući da je Hajduk u prvoj utakmici slavio 2-0, a u drugoj imao prolaz sve do sudačke nadoknade kada je zabio David Goldar. Mi smo povodom takvog raspleta razgovarali s bivšim vratarom Vladimirom Balićem, koji je prokomentirao bolan poraz.

Potrebne su promjene

"Svatko tko se razumije u nogomet mogao je znati da će glavno pitanje ove utakmice biti 'Hoće li se Hajduk braniti ili će igrati normalno?'. Ja sam već prije utakmice govorio da bez jednog ili dva gola neće proći i nažalost tako je i bilo. Hajduk je čekao, branio se i bilo je samo pitanje kada će primiti gol", rekao je Balić i nastavio:

"Čitam da branjenje nije bila ideja prije utakmice, da je Hajduk želio nešto drugo, ali da jednostavno nije mogao. Pa ako je tako, trener Garcia je trebao već u prvom poluvremenu promijeniti igrače ili taktiku, ili oboje. Ovako je Hajduk počeo igrati tek nakon trećeg pogotka, odnosno kada su vidjeli da će ispasti", kaže nam osvajač posljednjeg Hajdukova prvenstva.

U utakmici u kojoj je Hajduk primio četiri pogotka jedan od boljih na terenu bio je pak Toni Silić. Mladi vratar imao je nekoliko dobrih obrana, ali i istrčavanja. Budući da je Balić igrao upravo na toj poziciji, zamolili smo ga za komentar:

"Ako Hajduk nastavi igrati kako sada igra, Siliću neće biti jednostavno. On je strašno talentiran vratar, ali on za sada samo egzistira. Vrlo mu je teško s obzirom na to da nitko od igrača ne pokazuje kvalitetu pa samim time on mora nositi cijelu obranu na svojim leđima.

Foto: MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK/imago sportfotodienst/Profimedia

To nije nimalo lako s obzirom na njegovu mladost te će on morati vrlo brzo sazreti i početi braniti još više ako Hajduk misli išta postići. Sigurno je da će (Silić) imati dosta problema kroz ovu sezonu, pogotovo ako Hajduk izbori Konferencijsku ligu", komentira naš sugovornik, kojeg smo također zamolili i za komentar sljedeće utakmice u kojoj Hajduk igra protiv Žalgirisa.

Sve ovisi o Hajduku

"Mislim da se tu neće puno pitati Žalgiris. Odlučivat će taktika Hajduka i kako je utakmica postavljena. Ako se postavi na način da se Žalgiris predstavi kao veliki klub sa sjajnim trenerom, onda sigurno neće biti lagano. Takvu filozofiju po meni treba promijeniti jer Hajduk se nikada nikog nije bojao. Ne kažem da treba biti bahat, ali samouvjeren da. Hajduk je klub s velikom poviješću, klub koji je poznat svugdje, ali ne zna to koristiti u svoju prednost", zaključio je Balić.