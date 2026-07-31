Nemoguće ih je ne voljeti: Vaši neodoljivi i šarmantni psi osvojili su naša srca

Shiba Inu nije pas za svakoga. Ova drevna japanska pasmina poznata je po samostalnosti i karakteru koji se često uspoređuje s mačjim. Ne nastoji ugoditi vlasniku pod svaku cijenu, ali onima koji steknu njegovo povjerenje pruža iznimnu odanost. Usto je vrlo uredan i puno pažnje posvećuje vlastitoj higijeni.

Shiba Inu je pametan, ali svojeglav. On brzo uči, no poslušat će samo ako u nečemu vidi smisao. Zbog toga najbolje reagira na pozitivnu motivaciju, nagrade i kratke, zanimljive treninge. Prisilne metode mogu narušiti odnos, a zbog izraženog lovačkog nagona potreban je dodatni oprez tijekom šetnji.

Ime Shiba Inu znači "pas iz grmlja", što podsjeća na njegovu izvornu ulogu lovca na sitnu divljač u japanskim planinama. U prošlom stoljeću pasmina je gotovo nestala, a svi današnji Shiba Inui potječu od tri sačuvane krvne linije: Shinshu, Mino i San'in.

Shiba Inu je inteligentan i neovisan pas koji traži vlasnika spremnog na razumijevanje i strpljenje. Kada su uzbuđeni ili pod stresom, mogu ispustiti prepoznatljiv "Shiba vrisak". Ovo je općenito zdrava i robusna pasmina s dugim životnim vijekom, od 13 do 16 godina.

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