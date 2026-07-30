On ima svoj tip - plavokosa i dugonoga: Ovo su ljepotice koje je ljubio Rod Stewart

Rod Stewart desetljećima slovi za jednog od najvećih zavodnika svjetske glazbene scene. Osim po hrapavom glasu, bezvremenskim hitovima i prepoznatljivoj frizuri, legendarni britanski glazbenik bio je poznat i po ljubavi prema visokim, vitkim i dugonogim plavušama. Sam se znao našaliti da ima "tip", a njegove partnerice tijekom godina to su i potvrđivale – gotovo sve bile su atraktivne plavuše koje su plijenile pažnju gdje god bi se pojavile.

Popis njegovih ljubavi izgleda poput modne piste. U galerije saznajte koje su sve ljepotice, naravno plavokose i dugonoge, pale na njegov šarm.