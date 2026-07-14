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NIJE MU PRVI PUT /

Legendarni Rod Stewart obožava Hrvatsku: Prije šest godina uživao u Splitu

Legendarni Rod Stewart obožava Hrvatsku: Prije šest godina uživao u Splitu
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Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nakon šetnje, društvo je večer nastavilo u jednom restoranu, gdje su se okupili na zajedničkoj večeri

14.7.2026.
8:18
Hot.hr
Milan Sabic/PIXSELL
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Britanska glazbena legenda Rod Stewart (81) na današnji dan prije šest godina privukao je pažnju prolaznika tijekom opuštene šetnje Splitom u društvu članova obitelji i bliskih prijatelja. Dobro raspoložena ekipa uživala je u ležernoj atmosferi, razgledavajući gradske ulice i upijajući lokalni ugođaj.

Legendarni Rod Stewart obožava Hrvatsku: Prije šest godina uživao u Splitu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon šetnje, društvo je večer nastavilo u jednom restoranu, gdje su se okupili na zajedničkoj večeri. U ugodnoj atmosferi uživali su u razgovoru i gastronomskim specijalitetima.

Legendarni Rod Stewart obožava Hrvatsku: Prije šest godina uživao u Splitu
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače,njegov sin Liam Stewart godinama je u sretnom braku s Nicole Artukovich, Amerikankom hrvatskih korijena. 

Nicole i Liam vjenčali su se 2024. godine u svibnju u Dubrovniku u crkvi sv. Ignacija na Jezuitima. Proslava se nastavila na tvrđavi Lovrijenac, a među uzvanicima je bio i Rod Stewart, koji je tom prigodom zapjevao. Slavna snaha jedno od šestero djece Marka Nickolasa Artukovicha i Tine Artukovich, a njena obitelj vuče korijene iz Konavala.

Rod StewartSplitPaparazzi
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