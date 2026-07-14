Legendarni Rod Stewart obožava Hrvatsku: Prije šest godina uživao u Splitu

Britanska glazbena legenda Rod Stewart (81) na današnji dan prije šest godina privukao je pažnju prolaznika tijekom opuštene šetnje Splitom u društvu članova obitelji i bliskih prijatelja. Dobro raspoložena ekipa uživala je u ležernoj atmosferi, razgledavajući gradske ulice i upijajući lokalni ugođaj.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon šetnje, društvo je večer nastavilo u jednom restoranu, gdje su se okupili na zajedničkoj večeri. U ugodnoj atmosferi uživali su u razgovoru i gastronomskim specijalitetima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inače,njegov sin Liam Stewart godinama je u sretnom braku s Nicole Artukovich, Amerikankom hrvatskih korijena.

Nicole i Liam vjenčali su se 2024. godine u svibnju u Dubrovniku u crkvi sv. Ignacija na Jezuitima. Proslava se nastavila na tvrđavi Lovrijenac, a među uzvanicima je bio i Rod Stewart, koji je tom prigodom zapjevao. Slavna snaha jedno od šestero djece Marka Nickolasa Artukovicha i Tine Artukovich, a njena obitelj vuče korijene iz Konavala.