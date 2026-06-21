Rod Stewart kolabirao na pozornici, društvenim mrežama širi se snimka

Britanski glazbenik Rod Stewart (81) prekinuo je koncert u američkoj saveznoj državi Utah nakon što mu je pozlilo na pozornici te je nakratko morao koristiti kisik kako bi mogao nastaviti nastup.

Incident se dogodio u petak, 19. lipnja, tijekom nastupa u amfiteatru Utah First Credit Union Amphitheatre u West Valley Cityju. Prema navodima američkih medija, Stewart je tijekom izvedbe počeo pokazivati znakove iscrpljenosti te se u jednom trenutku vidno pogoršalo njegovo stanje, zbog čega je nakratko napustio pozornicu, piše People.

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Snimke s koncerta prikazuju kako se pjevač tijekom nastupa saginje i oslanja na pomoć članova tima, nakon čega mu je iza pozornice pružena medicinska pomoć, uključujući primjenu kisika. Nakon kraće pauze vratio se publici i nastavio nastup, koji je u konačnici završio sjedeći na stolici.

Stewart se nakon incidenta obratio publici te je, prema izvješćima, priznao da mu je tijekom nastupa bilo loše, ali je pokušao zadržati profesionalni ton i kontakt s publikom. Njegov tim zasad nije izdao službeno priopćenje o incidentu.

Unatoč zdravstvenim poteškoćama i promjenama u rasporedu nastupa, Stewart je poručio kako planira nastaviti turneju čim mu to zdravstveno stanje dopusti.