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Na požarištu na Braču od jutra dežura 38 vatrogasaca

Na požarištu na Braču od jutra dežura 38 vatrogasaca
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Foto: Vatrogasci - 193/Facebook

U jutarnjim satima će se na temelju stanja na požarištu odlučiti hoće li vatrogasci i dalje ostati na njemu

24.7.2026.
6:08
Hina
Vatrogasci - 193/Facebook
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Na požarištu u uvali Konapikovoj, na području općine Postira na Braču ove noći dežura 38 vatrogasca s 10 vatrogasnih vozila spremnih za intervenciju ako bi se ponovo rasplamsao plamen koji je lokaliziran, izvijestili su u noći s četvrtka na petak iz DVD-a Supetar.

"U požaru koji je planuo u poslijepodnevnim satima na tri mjesta u uvali Konapikovoj u popodnevnim satima izgorjelo je 11 hektara šume i niskog raslinja, ali vatra nije ugrožavala kuće," rekli su Hini vatrogasci iz Supetra. U jutarnjim satima će se na temelju stanja na požarištu odlučiti hoće li vatrogasci i dalje ostati na njemu.

Županijski vatrogasni operativni centar Split dojavu o požaru zaprimio je u 15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu.U poslijepodnevnim satima gašenju požara sudjelovalo je 56 vatrogasca a pomagala su i dva kanadera i jedan Air tractor.

 

PožarBrač
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