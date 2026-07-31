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INFANTINO IZGUBIO? /

Nema Svjetskog prvenstva bez Europe: AFC 'ne želi ugroziti jedinstvo'

Nema Svjetskog prvenstva bez Europe: AFC 'ne želi ugroziti jedinstvo'
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Foto: Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia

Iako se nije izričito usprotivila projektu, AFC smatra da se "svaki prijedlog koji bi mogao ugroziti jedinstvo i univerzalni karakter" Svjetskog prvenstva "mora ponovno razmotriti".

31.7.2026.
11:15
Hina
Torbjorn Tande/DeFodi Images/Profimedia
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Azijska nogometna konfederacija (AFC) objavila je u petak da podržava UEFA-u i Concacaf u protivljenju FIFA-inom prijedlogu o prodaji dijela vlasničkih prava za Svjetsko prvenstvo, s ciljem "zaštite Svjetskog prvenstva”.

"S obzirom na stajališta koja su iznijele UEFA i Concacaf, kao i na podjele bez presedana koje su se pojavile u nogometnom svijetu, AFC smatra da predloženi FFE (FIFA Forward Enterprise) ne može realno postići široki konsenzus i jedinstvo koji su potrebni za daljnji napredak”, priopćila je Azijska konfederacija koja okuplja 47 članica.

Iako se nije izričito usprotivila projektu, AFC smatra da se "svaki prijedlog koji bi mogao ugroziti jedinstvo i univerzalni karakter" Svjetskog prvenstva "mora ponovno razmotriti".

UEFA je u četvrtak zaprijetila bojkotom svih natjecanja pod okriljem FIFA-e, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, no Concacaf se nije odlučio na takvu odluku.

FifaGianni Infantino
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