Veliki talent vraća se u kavez: Ančić će se pred domaćom publikom boriti protiv Gruzijca

Fight Nation Championship objavio je vijest koja će obradovati ljubitelje MMA-a u Hrvatskoj. Na FNC-u 33 u Zagrebu nastupit će domaći borac Marko Ančić.

Ančić predstavlja svijetlu budućnost hrvatskog MMA-a. U dosadašnjoj karijeri upisao je pet pobjeda u pet susreta, a svoj posljednji ispit imao je u svibnju u Zadru, gdje je nakon tri teške runde jednoglasnom odlukom svladao Ronalda Ferreiru. Upravo je taj meč pokazao koliko je Ančić zreo i "mudar" u ringu, unatoč činjenici da ima samo 22 godine. Ta pobjeda mu je pak donijela povratak u kavez, gdje će se boriti s iskusnim Gruzijcem Lukom Giorgadzeom, objavio je FNC.

Giorgadze je dosad odradio 14 borbi, u kojima je upisao dvanaest pobjeda i samo dva poraza. Gruzijac je znatno iskusniji od Ančića i predstavlja najveći izazov s kojim se mladi Zagrepčanin suočio u dosadašnjoj karijeri. U Zagreb dolazi na krilima niza od tri pobjede, a posljednja mu je bila prije gotovo godinu dana, kada je u svibnju ove godine pobijedio Tagaybeka Sayfidina Uulua, čime je obranio titulu u GFC-u.

Tko će biti jači i mudriji, 22-godišnji hrvatski borac ili dvadesetšestogodišnji Gruzijac, saznat ćemo 12. rujna na FNC-u 33 u zagrebačkoj Areni.