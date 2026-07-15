FNC potpisao zvučno pojačanje: Stiže neporaženi Poljak

Najveća regionalna MMA organizacija nastavlja rasti. FNC je, naime, potpisao još jednog talentiranog borca pa je tako za vrijeme ljetne stanke potpisao Oliwiera Filipiaka.

Riječ je o neporaženom borcu iz Poljske koji je u prve dvije profesionalne borbe "sredio" protivnika za minutu. U prvoj je nakon pedeset sekundi pao Kamil Piątkiewicz, da bi u drugoj za minutu i devet sekundi slavio i protiv Łukasza Kłosa.

Poljak se već trebao boriti na FNC-ovom spektaklu u Beogradu protiv Luke Pisarića, ali je otkazao meč pa je tada umjesto njega upao Iago Silva, koji je iskoristio priliku i napravio skalp karijere protiv favoriziranog Pisarića.

Nadodajemo kako je Filipiak također bio veoma uspješan i u amaterskoj karijeri, budući da je ondje od sedam utakmica pobijedio njih šest, dok je sedmu izgubio odlukom sudaca, te kako trenutno ima osam pobjeda u nizu.