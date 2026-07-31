Rusi balističkom raketom raznijeli tvornicu dronova u Kijevu: 'Ne zanima ih tko je vlasnik'

U ruskom napadu na Kijev balističkom raketom uništena je američka tvornica dronova registrirana u Delawareu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi je to zabilježeni slučaj u kojem je Moskva izravno ciljala postrojenje u američkom vlasništvu od početka sukoba.

Tvornica u vlasništvu tvrtke Terminal Autonomy proizvodila je precizne dronove za napade na velike udaljenosti, opremljene sustavima navođenja otpornim na rusko elektroničko ometanje. Izvor upoznat s radom tvrtke potvrdio je da u napadu nije bilo poginulih, piše The Guardian.

Naziv tvrtke referenca je na završnu fazu napada dronova kamikaza u kojoj umjetna inteligencija preuzima potpunu kontrolu nad oružjem nakon što obrambene snage ometu radio-valove ili mobilnu mrežu.

Tvrtka na svojim mrežnim stranicama ističe kako proizvodi "lutajuće streljivo vođeno umjetnom inteligencijom i precizne projektile koji su već u aktivnoj uporabi protiv neprijateljskih ciljeva na prvoj crti bojišnice".

'Ruse ne zanima tko je vlasnik'

Ruska državna novinska agencija TASS prva je izvijestila o napadu pozivajući se na Ministarstvo obrane u Moskvi. Iako u izvješću nije izričito navedeno da je tvornica u vlasništvu američke tvrtke, spomenuto je da su u njoj radili "stručnjaci ukrajinsko-američke kompanije". TASS je točno naveo da su se u pogonu proizvodili dronovi tipa AQ-400 Scythe i AQ-100 Bayonet.

"Rusiju ne zanima tko je vlasnik proizvodnog pogona - to je za njih i dalje vojna meta. Svejedno im je radi li se o Amerikancima ili nekome drugome", rekao je Anthony Vinci, bivši visoki dužnosnik američke obavještajne službe.

Komentirao je i najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o davanju licence Ukrajini za proizvodnju protuzračnih sustava Patriot.

"Ako bi se projektili Patriot ili bilo koji drugi američki sustav proizvodili na teritoriju Ukrajine, sasvim je sigurno da bi ih Rusi napali", rekao je.

Ni tvrtka Terminal Autonomy ni ukrajinsko Ministarstvo obrane nisu odgovorili na Guardianove upite za komentar.