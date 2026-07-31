Ukrajinski zapovjednik naredio da se puca na suborce? 'Sve što se kreće je neprijatelj'

Zapovjednik 225. jurišne pukovnije ukrajinske vojske Oleh Širjajev naredio je vojnicima da otvore vatru na suborce koji se povlače s položaja, pokazala je to istraga Anne Kaljužne, novinarke istraživačkog portala Texty.

Između ostalog, portal je objavio i glasovnu poruku za koju tvrde da je Širjajev poslao u jedan od grupnih razgovora postrojbe dok se pukovnija borila u Kurskoj oblasti od kraja 2024. do početka 2025. godine, prenosi Kyiv Independent.

"Podsjetnik svima koji govore o 'našima' - nema 'naših'. Postoji samo konkretan zahtjev preko radija: 'dopuštenje za kretanje'. Sve ostalo je neprijatelj. Sve što se kreće je neprijatelj. Svatko tko napusti položaj je dezerter, a dezerteri su također neprijatelji. Držite se tog pravila", čuje se u glasovnoj poruci koja se pripisuje Širjajevu.

Listen to the moment that top Ukrainian commander Shiryaev ordered the killing of his own troops



He was awarded the title of Hero of Ukraine by Zelensky in 2024.



This is what Russia is up against. pic.twitter.com/LdcosuvKmj — Chay Bowes (@BowesChay) July 31, 2026

Sustavno su ih premlaćivali

Novinarka je poruku dobila od više izvora iz same postrojbe. Ona je samo jedan od primjera navodne uporabe takozvanih "blokirajućih postrojbi", odnosno prakse u kojoj se vojnike koji se bez zapovijedi povlače s bojišta ubija ili im se sustavno prijeti da će biti ubijeni.

Ta je praksa, koja se ponekad naziva i "nuliranje", tijekom rata u Ukrajini prvi put postala poznata zbog uporabe u redovima ruske plaćeničke skupine Wagner tijekom bitke za Bahmut u Donjeckoj oblasti.

Osim zapovjednikove glasovne poruke, tu su i svjedočanstva sadašnjih i bivših pripadnika pukovnije. Neki od njih govorili su pod svojim imenom, a neki anonimno. Opisali su kako se vojnicima prije juriša prijetilo da će biti ubijeni ako se povuku.

Vojnici su govorili o sustavnom premlaćivanju i držanju vojnika protiv njihove volje u improviziranim podrumskim zatvorima. Mnogi od njih služili su u kažnjeničkoj bojni Škval. Njihovi iskazi podsjećaju na navode iz slične istrage o 425. jurišnoj pukovniji, poznatijoj kao Skelja.

Odbacili optužbe

Na upit Kyiv Independenta o konkretnim optužbama, 225. pukovnija nije željela dati izjavu. Ta je postrojba jedna od najvećih u ukrajinskoj vojsci. Kao bojna se borila kod Časiv Jara, a zatim je sudjelovala u iznenadnom upadu u Kursku oblast 2024. godine. U međuvremenu je proširena na najmanje 15 bojni.

U jesen 2025. godine, nakon prekograničnih upada u rusku Belgorodsku oblast, postrojba je premještena na južno bojište. Tamo su ruske snage brzo napredovale prema gradu Huljajpolju u Zaporiškoj oblasti.

Ukrajinska je obrana na tom području bila u priličnom rasulu. Nedostajalo je ljudi, a moral je bio slab. Tada je vrhovni zapovjednik Oleksandr Sirski poslao 225. pukovniju kako bi stabilizirala stanje.

Dan prije nego što je istraga objavljena, pukovnija je na Facebooku unaprijed odbacila optužbe da je tijekom borbi u Zaporiškoj oblasti koristila "blokirajuće postrojbe". Priznali su da se dogodio incident u kojem je jedan vojnik pretučen u bojni Škval. Dodali su kako je pokrenuta interna istraga.

Zapovjednikovo objašnjenje

U istrazi se navodi i Širjajevljevo objašnjenje. Tvrdi da se glasovna poruka odnosila na rusku taktiku slanja vojnika odjevenih u ukrajinske uniforme kako bi se ubacili iza crte bojišta. Zbog toga se, tvrdi, svako prethodno nenajavljeno kretanje smatralo neprijateljskim.

Širjajev je 2014. služio u ukrajinskoj nacionalističkoj formaciji Istočni korpus. Od 2018. do 2019. bio je i blizak suradnik proruskog političara Ilje Kive, koji je mjesec dana prije početka ruske invazije pobjegao u Rusiju, gdje je 2023. ubijen u Moskvi.

Posljednje je ovo u nizu otkrića o stanju u pojedinim ukrajinskim jurišnim pukovnijama. One su po nalogu Sirskog tijekom 2025. godine proširene u neke od najvećih postrojbi ukrajinske vojske.

Glavnim stožerom Oružanih snaga Ukrajine sada zapovijeda Mihajlo Drapatij. On je 29. srpnja naredio pokretanje revizije popunjenosti borbenih postrojbi i raspodjele ljudstva među njima. Cilj tog poteza, prema svemu sudeći, jest ispraviti dosadašnje nerazmjerno favoriziranje pojedinih postrojbi, među kojima su i 225. i 425. jurišna pukovnija.