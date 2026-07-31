Besek: 'Varaždin je psihološki napravio veliku grešku, a za Rijeku sada počinju izazovi'

Hrvatski nogometni trener Dražen Besek za Net.hr je analizirao nastupe hrvatskih klubova u drugom pretkolu Konferencijske lige. Dok je Rijeka očekivano potvrdila prolazak, Varaždin je nakon prednosti iz prve utakmice bolno ispao od češkog Jabloneca.

Na početku razgovora Besek je komentirao ispadanje Varaždina, koji je u Češku na uzvratnu utakmicu protiv Jabloneca došao s golom prednosti, ali je na kraju sve ispustio, izgubio 2:0 i završio svoj europski put. Kobni su za Varaždince opet bili prekidi nakon kojih su primili pogotke.

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"Nije ugodno, ali teško je čuvati u današnje vrijeme jedan gol prednosti, to je kao da je neriješeno završila prva utakmica. Mislim da je Varaždin taktički bio loš zbog toga jer se opredijelio na kontranapade. Bez obzira što su oni imali posjed, ali kroz posjed nisu mogli dobiti doći do prostora za šanse. Ali prekidi su stvar karaktera i tu ja ne bih uopće komentirao ni taktiku", započeo je Besek pa ukazao na problem koji je, po njemu, bio presudan:

"Psihološki Varaždin je napravio jednu veliku grešku, a to nije od ove utakmice. To je bilo tijekom priprema kada se dogodilo onaj nesporazum, ne znam što se u klubu dogodilo, s prvim golmanom Zelenikom jer se tu poljuljala stabilnost psihološki u fazi obrane. Nije isto kad vam stoji na golu golman koji je standardan i koji nam je donio puno dobrih rezultata, a vi stavite golmana koji nije loš (Silić op.a.), nije loš, ali nema taj autoritet koji ima standardni golman i mislim da je tu jedan od ključeva zašto Varaždin nije prošao dalje."

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Trener Varaždina Nikola Šafarić nakon utakmice i sam je priznao kako su radili greške koje se u Europi odmah naplaćuju, a Besek je dodatno pojasnio koliko je povjerenje u vratara važno za stabilnost cijele momčadi.

"Gledajte, mi govorimo o hrvatskoj ligi. Igramo protiv češke lige. Prva češka liga i SHNL... Nisu to velike razlike, ali detalji odlučuju i taj psihološki moment stabilnosti uže obrane koji ide od golmana do dva stopera do bočnih pozicija, a onda da ne govorim u tim prekidima kad lopta stoji... Jednostavno, ekipa mora imati iza leđa nekoga u koga ima povjerenje. Ja neću reći da u ovog golmana nemaju povjerenja, ali jedno je kad ti imaš dvije, tri godine iza leđa standardnog golmana, a sad moraš mijenjati čak i neke igrače, a na golu imaš čovjeka koji jednostavno još nije na tom nivou na kojem je golman na klupi. I tu može biti da je bio veliki problem", zaključio je Besek analizu ispadanja Varaždina.

Za razliku od Varaždina, Rijeka je bez problema prošla irski Derry City. Novinar je konstatirao kako je i nakon prve utakmice bilo vidljivo da Irci jednostavno nisu dorasli Rijeci, na što je Besek ponudio svoj pogled na budućnost kluba s Rujevice.

"Rijeka je u imala jedan uvodni, rekao bih, trenutak gdje su se upoznali s natjecanjem. A za Rijeku će sada početi izazovi, ako žele ući u ligaški dio natjecanja. Rijeka ima nešto, ali mislim da mora nadoknaditi igrače koji su otišli i mora više, jer nema moć toliko prema naprijed koju je imala prijašnjih godina, ali to je pitanje za struku", poručio je Dražen Besek.