Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom

Omiljeni duo, genijalna Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak, suočava se s misterijem koji uključuje ubojstvo oca i nestanak njegove dvije kćeri, Mije i Tee. Vrijeme im nije saveznik, a svaki trag otvara vrata mračnim obiteljskim tajnama. Za one koji još nisu upoznati s fenomenom koji je osvojio domaću publiku, 'IQ 160' je prva hrvatska VOYO Original serija, nastala kao adaptacija iznimno uspješnog francusko-belgijskog formata 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel).

Ubojstvo oca i nestanak djevojčica

Najnovija epizoda baca ovaj nesvakidašnji tim u samo središte obiteljske tragedije. Nakon što je njihov otac pronađen ubijen, djevojčicama Miji i Tei gubi se svaki trag. Prvi dokazi upućuju na to da slučaj nije nimalo jednostavan. Policija se suočava s kompliciranom mrežom potencijalnih motiva koji sežu od ogorčene borbe za skrbništvo do skrivenih poslovnih interesa i opasnih tajni koje je ubijeni muškarac čuvao.

Foto: VOYO

Foto: VOYO

Dok Ramljak pokušava sustavno pristupiti istrazi, Marina svojim nekonvencionalnim metodama i nevjerojatnom moći zapažanja otkriva sitnice koje istragu vode u potpuno neočekivanim smjerovima. Pritisak raste iz minute u minutu, jer je svima jasno da je život djevojčica ugrožen. Istraga razotkriva složenu pozadinu laži, prijetnji i duboko zakopanih sukoba unutar naizgled normalne obitelji. Svaki novi svjedok i svaki pronađeni dokaz samo dodatno kompliciraju sliku, a Marina i Ramljak moraju zaboraviti na međusobne razlike kako bi riješili slučaj prije nego što bude prekasno.

Foto: VOYO

Foto: VOYO

Foto: VOYO

Kroz potragu za djevojčicama, gledatelji dobivaju i dublji uvid u osobne borbe glavnih likova, uključujući i Marinu koja se i sama nosi s nerazjašnjenim nestankom svog bivšeg partnera od prije petnaest godina. Novi slučaj na površinu izvlači stare rane i tjera je da se suoči s vlastitim strahovima, čineći cijelu priču još slojevitijom. Danas je izašla nova epizoda, a nove epizode dostupne su svakog petka ekskluzivno na VOYO platformi.