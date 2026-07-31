FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MRAČNA TAJNA /

Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom

Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
×
Foto: VOYO

Napetost raste u popularnoj domaćoj seriji 'IQ 160' jer nova epizoda, dostupna na VOYO platformi, donosi dosad najkompleksniji i emocionalno najzahtjevniji slučaj

31.7.2026.
11:07
Hot.hr
VOYO
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Omiljeni duo, genijalna Marina Kapov i inspektor Tomislav Ramljak, suočava se s misterijem koji uključuje ubojstvo oca i nestanak njegove dvije kćeri, Mije i Tee. Vrijeme im nije saveznik, a svaki trag otvara vrata mračnim obiteljskim tajnama. Za one koji još nisu upoznati s fenomenom koji je osvojio domaću publiku, 'IQ 160' je prva hrvatska VOYO Original serija, nastala kao adaptacija iznimno uspješnog francusko-belgijskog formata 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel).

Ubojstvo oca i nestanak djevojčica

Najnovija epizoda baca ovaj nesvakidašnji tim u samo središte obiteljske tragedije. Nakon što je njihov otac pronađen ubijen, djevojčicama Miji i Tei gubi se svaki trag. Prvi dokazi upućuju na to da slučaj nije nimalo jednostavan. Policija se suočava s kompliciranom mrežom potencijalnih motiva koji sežu od ogorčene borbe za skrbništvo do skrivenih poslovnih interesa i opasnih tajni koje je ubijeni muškarac čuvao.

Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
Foto: VOYO
Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
Foto: VOYO

Dok Ramljak pokušava sustavno pristupiti istrazi, Marina svojim nekonvencionalnim metodama i nevjerojatnom moći zapažanja otkriva sitnice koje istragu vode u potpuno neočekivanim smjerovima. Pritisak raste iz minute u minutu, jer je svima jasno da je život djevojčica ugrožen. Istraga razotkriva složenu pozadinu laži, prijetnji i duboko zakopanih sukoba unutar naizgled normalne obitelji. Svaki novi svjedok i svaki pronađeni dokaz samo dodatno kompliciraju sliku, a Marina i Ramljak moraju zaboraviti na međusobne razlike kako bi riješili slučaj prije nego što bude prekasno.

Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
Foto: VOYO
Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
Foto: VOYO
Nova epizoda je tu: Novi slučaj serije 'IQ 160' uvodi Marinu i Ramljaka u utrku s vremenom
Foto: VOYO

Kroz potragu za djevojčicama, gledatelji dobivaju i dublji uvid u osobne borbe glavnih likova, uključujući i Marinu koja se i sama nosi s nerazjašnjenim nestankom svog bivšeg partnera od prije petnaest godina. Novi slučaj na površinu izvlači stare rane i tjera je da se suoči s vlastitim strahovima, čineći cijelu priču još slojevitijom. Danas je izašla nova epizoda, a nove epizode dostupne su svakog petka ekskluzivno na VOYO platformi.

VoyoNova SerijaDajana ČuljakIq 160Luka Peroš
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike