Čelnik UFC-a 'na tapeti' nakon presice u Beogradu: 'Moraju ga se riješiti'

Čelnik UFC-a Dana White našao se na udaru krtika nakon konferencije za medje uoči eventa u Beogradu, koji će se oržati u subotu 1. kolovoza.

'Usr*no pitanje' i reakcija javnosti

Tijekom konferencije za medije uoči povijesnog UFC događaja u Beogradu, novinar je upitao Whitea kojoj se borbi na rasporedu najviše veseli. Whiteov odgovor bio je neočekivano oštar.

"To je usr*no pitanje, prijatelju", odbrusio je, na što je novinar kratko uzvratio: "Da. Znam."

Iako je kasnije White dodao da se nada "nekoliko 'holy sh**' trenutaka", nije uspio poraviti situaciju.

Navjači zgroženi

Društvenim mrežama proširile su se optužbe da White uopće ne zna tko se bori te na eventu u Beogradu. U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Dana nije imao pojma tko se uopće bori kad su ga pitali kojoj se borbi najviše veseli."

"Dana se očito isključio."

"Danas se više ni ne pretvara da mu je stalo."

"Doslovno ga ne može biti manje briga."

"Volim Danu, ali mislim da je vrijeme da netko novi preuzme."

"Moraju se riješiti Dane."