Stigli su novi podaci o inflaciji u Hrvatskoj! DZS objavio detaljne brojke

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,9%, dok su u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) niže za 0,2%, izvijestili su u petak iz Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 12,2%, za Usluge 8,5%, za Hranu, piće i duhan 0,5%, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,1%.

Pad stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponentu Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -3,0%, dok je porast stope promjene procijenjen za komponente Usluge, za 1,5%, te Hrana, piće i duhan i Energija, po svakoj komponenti za 0,4%.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2026. u odnosu na srpanj 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,6%, a u odnosu na lipanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,6%.

Podaci o prvoj procjeni za harmonizirani indeks potrošačkih cijena u europodručju za srpanj 2026. dostupni su na Eurostatovim internetskim stranicama. Konačni podaci indeksa potrošačkih cijena za srpanj 2026. prema klasifikaciji ECOICOP, ver. 2 objavljuju se 14. kolovoza 2026.

Foto: dzs

Metodološka objašnjenja

Prva procjena nacionalnog indeksa potrošačkih cijena i harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena temelji se na podacima o maloprodajnim cijenama od pristiglih izvora podataka do kraja referentnog mjeseca na koji se cijene odnose, što čini oko 80% do 90% pristiglih i obrađenih podataka. Preostali pristigli podaci obrađuju se naknadno i uključuju u izračun indeksa za potrebe konačnog objavljivanja podataka.

Datumi objavljivanja prve procjene i konačnih podataka raspoloživi su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

Godišnjim indeksom mjere se promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok se mjesečnim indeksom mjere promjene cijena u tekućemu mjesecu u odnosu na prethodni mjesec.

Definicije

Indeks potrošačkih cijena (IPC) koristi se kao opća mjera inflacije u Republici Hrvatskoj, a odražava promjene u razini cijena dobara i usluga koje u tijeku vremena nabavlja, koristi se njima ili ih plaća referentno stanovništvo (privatna kućanstva) radi potrošnje.

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) čini skupinu europskih indeksa potrošačkih cijena izračunanih prema harmoniziranom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje usporedivu mjeru inflacije u području eura, EU-a, Europskome ekonomskom području te za zemlje kandidatkinje.

Oba pokazatelja računaju se na temelju iste reprezentativne košarice dobara i usluga. Osnovna razlika jest u obuhvatu stanovništva: harmonizirani indeks potrošačkih cijena obuhvaća ukupnu potrošnju institucionalnih kućanstava i nerezidenata na ekonomskom teritoriju i ta potrošnja nije uključena u nacionalni indeks potrošačkih cijena.