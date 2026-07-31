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VOZIO BEZ DOZVOLE /

Poginuo muškarac kod Novog Marofa: Izgubio nadzor na nizbrdici i pao s traktora

Poginuo muškarac kod Novog Marofa: Izgubio nadzor na nizbrdici i pao s traktora
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Foto: PU međimurska/Ilustracija

Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad traktorom te je kotačima prešao na povišeni zemljani nasip

31.7.2026.
11:17
danas.hr
PU međimurska/Ilustracija
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U prevrtanju traktora u Kapeli Kalničkoj kod Novog Marofa poginuo je 68-godišnji muškarac, javlja Policijska uprava varaždinska.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 16.30 sati na nerazvrstanoj cesti u predjelu zvanom Gaj. Policija je utvrdila da je 68-godišnjak upravljao traktorom bez vozačke dozvole.

Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad traktorom te je kotačima prešao na povišeni zemljani nasip, zbog čega je pao s traktora na cestu. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Tijelo 68-godišnjaka prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

Novi MarofPolicijaTraktor
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