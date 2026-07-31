Poginuo muškarac kod Novog Marofa: Izgubio nadzor na nizbrdici i pao s traktora

U prevrtanju traktora u Kapeli Kalničkoj kod Novog Marofa poginuo je 68-godišnji muškarac, javlja Policijska uprava varaždinska.

Nesreća se dogodila u četvrtak oko 16.30 sati na nerazvrstanoj cesti u predjelu zvanom Gaj. Policija je utvrdila da je 68-godišnjak upravljao traktorom bez vozačke dozvole.

Dolaskom na nizbrdicu izgubio je nadzor nad traktorom te je kotačima prešao na povišeni zemljani nasip, zbog čega je pao s traktora na cestu. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Tijelo 68-godišnjaka prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.