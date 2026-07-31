FIFA se oglasila, pronašli i krivca: 'Nitko ne prodaje nogomet'

Nakon što su UEFA i američki savezi (Concacaf) javno suprotstavili ideji predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, oglasili su se i iz krovne kuće svjetskog nogometa.

Suočena s najvećom krizom u novijoj povijesti, FIFA je izdala priopćenje u kojem negira optužbe, prebacuje dio krivnje na medije i tvrdi da plan neće zaživjeti bez podrške svojih članica. Iako se nisu izravno obratili UEFA-i, iz Züricha su poručili kako je cilj plana isključivo osnažiti sve saveze.

"Inicijativa FFE predložena je isključivo kako bi se osiguralo da sve članice FIFA-e imaju priliku aktivno sudjelovati u komercijalnom razvoju nogometa u svojim zemljama, a da to ne ide na štetu duha ili upravljanja FIFA-e ili samog nogometa", stoji u priopćenju.

Najoštrije su demantirali prodaju samih natjecanja, što je bila glavna optužba europskih saveza.

"Nitko ne prodaje nogomet. To je nešto što FIFA nikada ne bi razmatrala. Svatko ima pravo izraziti protivljenje i zatražiti pojašnjenje, ali nijedan pojedinačni entitet ne može tvrditi da predstavlja sve 211 saveze diljem svijeta. Svaki savez mora imati priliku preispitati prijedlog i sudjelovati u oblikovanju vlastite budućnosti. To su demokratska načela FIFA-e."

FIFA je dodala kako žali što su "pogrešna medijska izvješća poremetila planirani proces konzultacija" te je obećala nastavak dijaloga.

Veliki otpor

Podsjetimo, nakon što su svi europski nogometni savezi u zajedničkoj izjavi ranije u četvrtak odbili prijedlog FIFA-e o prodaji dijela vlasničkih prava za Svjetsko prvenstvo, taj FIFA-in prijedlog naišao je na odbijanje i svih 41 saveza koji su članovi Nogometnog saveza Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba (Concacaf).

U zajedničkoj izjavi su članovi Concacafa izrazili "duboku zabrinutost" zbog izostanka poštivanja propisanog procesa vezanog uz prijedlog, kratak rok za odluku i izostanak bilo kakvog pregleda ili odobrenja od strane relevantnih upravnih tijela FIFA-e.

"Rasprava je pojačala potrebu za većom transparentnošću i pravilnim upravljanjem. Iz tih razloga, Concacaf i njegovih 41 saveza članica odbili su prijedlog", stoji u priopćenju.

Ipak, za razliku od UEFA-e iz koje su zaprijetili bojkotom svih natjecanja pod okriljem FIFA-e, uključujući i svjetska prvenstva, ukoliko se i dalje bude inzistiralo na prodaji vlasničkih prava privatnim investitorima, iz Concacafa se nisu odlučili na takvu odluku.