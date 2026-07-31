Dinamov kapetan potvrdio Bobanov ulazak u svlačionicu: Evo što je rekao

Dinamo je u utorak nakon produžetaka pobijedio Thun i prošao u treće pretkolo Lige prvaka, gdje će igrati protiv litavskog Kauno Žalgirisa.

No, unatoč pobjedi, Dinamova je igra imala nekoliko velikih nedostataka, što je potaknulo predsjednika kluba Zvonimira Bobana da siđe u svlačionicu i porazgovara s igračima. Sada je kapetan Modrih Josip Mišić u razgovoru za Sportske novosti otkrio što je Boban rekao:

"Došao je kako bi nam jasno dao do znanja i urezao u glavu da predstava nije bila dobra i da toga svi moramo biti svjesni. Da moramo dati više. Nije bilo grubih riječi, nego poruka da moramo biti bolji", rekao je Mišić i dodao:

"Predsjednik Boban odlično djeluje na svlačionicu. On će doći kada procijeni da za to postoji pravi trenutak. Neće ulaziti u svlačionicu nakon svake utakmice, ali znao je doći i kada je bilo dobro. Nije stvar samo u njegovoj funkciji, nego u njegovoj osobnosti. Mislim da njegova pojava jako utječe na cijelu momčad, a ujedno šalje jasne i konkretne poruke."

Sam kapetan komentirao je i kako su Modri i prošle sezone sporije krenuli u sezonu, ali je i otkrio za kojeg mu je igrača posebno drago da igra. Cijeli intervju i što je sve Mišić rekao pročitajte u Sportskim novostima.