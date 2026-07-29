U Dinamu nakon pobjede nad Thunom održan sastanak: Boban ušao u svlačionicu?

Dinamo je u utorak porazio Thun 3-2 nakon što je na poluvremenu bilo 0-2 i osigurao prolazak u treće pretkolo Lige prvaka.

Bila je to utakmica u kojoj su Modri pokazali dva lica – jedno nemoći i bezidejnosti, drugo apsolutne nadmoći. Ključan trenutak dogodio se u drugom poluvremenu kada je trener Kovačević najprije pogodio s izmjenama, prije nego što je kapetan Thuna Marco Bürki dobio nes(p)retan crveni karton.

No, unatoč pobjedi, kritike nisu prestajale stizati. Po mnogima je nedopustivo da Dinamo odigra poluvrijeme kakvo je bilo prvih 45 minuta protiv Thuna, a jedan od njih navodno je i predsjednik kluba Zvonimir Boban.

On je, prema navodima Sportskih novosti i njihovih izvora, u srijedu stigao na trening i razgovarao s igračima. Prema tom izvoru, Boban je igračima čestitao na pobjedi i prolasku dalje, istaknuvši karakter da se vrate u utakmicu, ali i kritizirao pristup na početku utakmice i tijekom kompletnog prvog poluvremena. Poruka je, dakle, jasna – sreća neće uvijek biti na strani Dinama.

Bitno je napomenuti kako Mario Kovačević i dalje nije u opasnosti. Boban je siguran da će se momčad dignuti, kao i prošle sezone, te da "revolveraška" rješenja, kakva su u Hrvatskoj i regiji česta, nisu dugoročno pametna.