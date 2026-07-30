Mario Kovačević: 'Jedva sam dočekao Stojkovića, sad će biti lakše'

Dinamo je uz dosta sreće prošao Thun i plasirao se u treće pretkolo Lige prvaka, a samo dva dana nakon tih napornih produžetaka u Zagrebu, stiže i početak HNL-a.

Na Maksimir stiže Slaven Belupo, a trener Dinama, Mario Kovačević ističe važnost domaćeg prvenstva.

"Jako je važno što smo prošli drugo pretkolo, ali HNL je uvijek bitan i sve ćemo dati da odmah pokažemo da želimo naslov prvaka. Jedva čekamo da počne, da krenemo s tri boda odmah", rekao je Kovačević uoči susreta sa svojim bivšim klubom:

"Drago mi je da igramo baš protiv Slavena Belupa, lani smo s njima dobro prolazili. Ali, odigrali su dobre pripreme, doveli su dosta igrača, znam da se Mario Gregurina neće braniti, da će nas pokušati iznenaditi. Znam da su dobra momčad, ali fokus je na nama, da krenemo dobro od prve minute, da ne bude takvih rupa kao u ovim prvim utakmicama."

Ima li nešto što bi Kovačević mijenjao iz prošle sezone, unatoč dvostrukoj kruni?

"Ne bih ništa puno mijenjao iz prošle sezone, ostvarili smo sve ciljeve. Naravno, želio bih da opet osvojimo naslov, ali da osvojimo koji bod više, da primimo koji gol manje, tu imamo mjesta za popravke."

Idu rotacije

Sve zanima kako će sad Kovačević slagati momčad, hoće li rotirati igrače s obzirom na igranje svaka tri-četiri dana?

"Puno mi je lakše nego lani, sad je momčad posložena, znam na koga mogu računati. Rotirat ćemo, imamo igrače za to. Nećemo reći da nekoga odmaramo, jer smo igrali tek dvije utakmice, a pripremali smo se na toliko utakmica. Ali, svi su zdravi, svi koji su u kadru, s njima računam i svi će dobiti priliku. Rotirat ćemo, svakako."

Vraća se i Luka Stojković, koji je u Europi bio suspendiran.

"Jedva sam čekao da krene, prošli smo bez njega, sad će biti lakše. Dobro je da krene prije Europe u HNL-u, vjerujem da će u ovoj sezoni biti još bolji i činiti druge igrače još boljima."

Poznat je i protivnik u trećem pretkolu Lige prvaka, to je Kauno Žalgiris koji s klupe vodi Željko Sopić?

"Ne bih htio o protivnicima, sad je fokus na HNL-u. Nećemo nikoga podcjenjivati, fokusirat ćemo se na sebe i vjerujem da ćemo proći. Ali, kažem, važno je samo da pobijedimo na startu HNL-a."

Prati li ostale suparnike u ligi, njihove pripreme i prijelazni rok?

"Pratim koliko mogu, ali gledam prije svega nas, ne mogu procijeniti tko je bolji, tko nije. Cijenimo sve hrvatske klubove, svi žele biti bolji, ali usredotočeni smo na sebe. Iskreno vjerujem da će svi naši klubovi proći u Europi i navijat ću za sve njih."